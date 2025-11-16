狗狗老年照護必須更用心！這五種常見「健康問題」千萬不可忽視
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
狗狗是人類最忠實的夥伴，但當牠們邁入老年期時，也會像人類一樣面臨著各種健康隱患，許多疾病在初期往往不明顯，若飼主沒有及時察覺，可能會讓狗狗的狀況惡化，以下為大家整理出「狗狗最容易出現的五種健康問題」幫助你更早發現警訊，守護毛孩們的健康。
一、牙結石與口腔疾病
狗狗的口腔問題非常普遍，特別是小型犬更容易有牙結石、牙周炎等情況，若牠們長期沒有清潔，細菌可能會滲入牙齦造成疼痛，甚至影響內臟健康，因此飼主們需定期幫狗刷牙、使用潔牙骨或口腔噴劑，以有效減少口臭與細菌滋生，若發現狗狗咀嚼出現困難或明顯口臭，可能就代表該去醫院檢查了。
二、皮膚過敏與搔癢問題
皮膚病是狗狗最常見的疾病之一，可能由跳蚤、黴菌、飲食過敏或氣候變化引起，症狀包括抓癢、掉毛、皮屑增加等，因此我們必須保持環境清潔，定期幫狗狗洗澡、使用抗敏洗毛精，以及避免高致敏食物，若狗狗出現頻繁抓咬身體，千萬不要覺得只是小事，應盡快就醫。
三、關節退化與行動不便
中大型犬與老年犬或過重的狗狗，很容易會出現關節炎或髖關節問題，這會導致牠們走路僵硬、上下樓困難、甚至不願運動，建議飼主要控制狗狗的體重，並多加補充關節保健品，提早關注狗狗的步態變化，就能大大降低長期疼痛的風險。
四、腸胃不適與消化問題
狗狗的腸胃相對脆弱，若飲食突然改變、吃了不該吃的東西或壓力過大，都有可能引起嘔吐、腹瀉或便祕，所以維持狗狗的規律飲食、避免餵食人類食物，並確保飲水充足，都是保護腸胃的基礎，如果狗狗持續嘔吐或排便異常，就該盡早尋求獸醫協助。
五、心臟疾病與呼吸困難
年紀較大的狗狗特別容易出現心臟相關的疾病，例如：心臟瓣膜退化或心衰竭，初期症狀包括運動耐力下降、容易喘、咳嗽等，因此定期健康檢查很重要，能及早發現問題，並透過藥物控制延緩惡化，此外，保持適度運動與均衡飲食，也有助於維持狗狗的心臟功能。
