狗狗老是晚上不睡覺、走來走去？用這「5招」讓牠重建規律作息！

火報記者 張舜傑／報導

夜深關燈後，狗狗仍來回踱步、低鳴，常讓飼主難以入睡，其實夜間不安多與作息混亂、心理壓力或白天刺激不足有關；只要調整得當，多數狗狗都能恢復穩定的睡眠節奏。

白天活動量不足導致精力累積

許多狗狗白天活動時間短，散步流於形式，身體與大腦都沒有真正被消耗，到了夜晚自然難以放鬆，當精力無處釋放，就會透過走動、轉圈或頻繁換位置來消磨時間，適度增加白天的運動與互動，是改善夜間不安的第一步。

睡前過度刺激或環境不安全，會讓狗狗夜晚警戒。將遊戲移到白天，提供舒適休息區，可降低焦躁。圖:istockphoto

作息不固定讓生理時鐘失準

每天睡覺與起床時間差異過大，會讓狗狗難以建立穩定的生理節律，牠們對時間的感受高度依賴日常規律，一旦餵食、散步、陪伴時間經常變動，夜晚就容易出現清醒與焦躁的狀況，維持固定的生活節奏，有助於身體自然進入休息模式。

睡前刺激過多影響放鬆狀態

有些飼主習慣在睡前陪狗狗玩得很嗨，或讓牠接觸大量聲音與光線刺激，這會讓神經系統保持興奮，反而更難入睡，將激烈互動安排在白天或傍晚，睡前改為安靜陪伴，能幫助情緒逐漸沉澱。

環境缺乏安全感引發夜間警戒

夜晚環境安靜，反而會放大外界細微聲響，對警戒心較強的狗狗來說，容易進入隨時待命的狀態，若睡眠空間過於空曠或靠近門口走道，牠們可能會因不安而反覆起身，提供固定、安心的休息位置，有助於降低夜間警戒。

情緒壓力透過夜間行為顯現

分離焦慮、生活變動或白天累積的壓力，常在夜深人靜時浮現，狗狗無法用言語表達，只能透過走來走去釋放不安，白天增加穩定互動與安全感建立，能讓夜晚的情緒自然趨於平穩。

分離焦慮與生活變動壓力，常在夜晚顯現。穩定白天作息與陪伴，夜晚自然入睡，身心恢復平衡。圖:istockphoto

狗狗晚上不睡覺，往往是生活節奏與心理狀態失去平衡的結果，從白天活動量、作息規律到睡前環境的細節調整，一步步協助牠建立安心且可預期的生活模式，當身心都得到滿足，夜晚的安靜與好眠，也會慢慢回到你與牠的日常之中。