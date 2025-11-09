狗狗聞到「雨味」竟會興奮？原來氣味裡藏著牠的快樂記憶

火報記者 張舜傑/報導

超強嗅覺讓狗狗聞出「雨的故事」

狗的嗅覺受體數量約為人類的 40 到 50 倍，大腦中專門處理氣味的區域也遠比人類發達。當下雨時，雨滴撞擊地面，會釋放出一種名為 Petrichor（雨氣味） 的化合物，主要來自植物油、泥土中的放線菌與臭氧。這些氣味對狗來說，是豐富又細膩的「氣味交響曲」。牠們能分辨出泥土中微生物的氣味、草地被潤濕的香氣，甚至能聞出風裡混著的其他動物痕跡。

雨後氣味分子變多，喚醒牠們的探索與狩獵本能，讓世界變得更有「味道」。圖:unsplash

「雨味」勾起了探索與狩獵的本能

雨後的空氣溫度與濕度變化，使得氣味分子更容易停留在低空層中。對於以嗅覺為主的狗狗而言，這代表「世界的味道更清晰了」。許多狗在雨後特別興奮，正因為這時牠們能更容易追蹤氣味、探索環境。這是天生的狩獵本能在作動，就像古老的祖先在雨後追尋獵物的氣味一般。

氣味喚醒了「快樂記憶」

除了本能，心理層面的因素也不可忽視。狗狗會將氣味與情緒經驗連結起來。若牠們曾在雨後與主人散步、玩耍或嗅聞草地，那些美好時光就會與「雨的味道」連成記憶。當類似氣味再次出現時，大腦會釋放多巴胺，產生熟悉與愉悅的感覺。換句話說，狗狗聞到雨味興奮，很可能是「幸福的回憶」被喚醒。

為什麼有些狗反而害怕下雨？

並非所有狗都喜歡雨的味道。有些狗在打雷或風聲大的天氣會焦慮，甚至對雨聲產生壓力反應。這種情況多半是因為噪音恐懼或過去的不良經驗，例如在雷雨中受過驚嚇。對這些狗來說，雨的氣味可能與緊張經驗連結，而非快樂回憶。

「雨的氣息」也喚起與主人玩耍的快樂記憶，讓狗狗重溫幸福時光。圖:unsplash

雨中的世界，是狗狗的「記憶樂園」

對狗狗而言，雨並單不只是天氣的變化，更是一場嗅覺的饗宴。從潮濕的泥土氣息，到被雨水洗滌的青草香，每一種味道都可能連結著過去的探索與快樂。當牠在雨後雀躍不已時，也許是在重溫一段屬於牠與主人的美好時光 !