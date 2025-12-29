狗狗聽到門外聲就狂叫？揭密牠們「警戒本能」啟動的3大心理原因！

火報記者 張舜傑／報導

狗狗一聽到門外聲響就衝到門口狂叫，常讓飼主困擾，其實這不是故意吵鬧，而是警戒本能被觸發、用吠叫守護領域；理解背後心理，才能真正改善行為。

領域意識驅動的防衛反應

對狗狗而言，家就是牠的核心地盤，而門口正是地盤的邊界，只要聽到門外傳來陌生聲響，警戒系統便會立刻啟動，吠叫在這個時刻是一種宣示行為，目的是告知對方這裡已有主權者存在，同時也在確認飼主是否注意到潛在變化，這類反應在警戒性較高或看家傾向明顯的狗狗身上特別常見。

看不見來源的聲音容易放大不確定感，讓狗狗產生焦慮，吠叫成了釋放壓力與提醒同伴的自然反應。圖:istockphoto

不確定感引發的焦慮警告

門外的聲音對狗狗來說往往看不見卻聽得到，這種無法確認來源的刺激，容易引發不安與焦慮，當牠們無法判斷聲音是否安全時，吠叫就成為釋放壓力與尋求回應的方式，特別是在環境較安靜或狗狗獨處時間較長的情況下，任何細微聲響都可能被放大解讀。

學習經驗強化吠叫行為

有些狗狗會發現，只要一吠叫，門外的聲音很快就消失，例如鄰居走過或電梯門關上，這種結果容易讓狗狗誤以為是自己的吠叫成功嚇退對方，久而久之，行為被強化，只要聽到類似聲音就會立刻吠叫，形成固定反應。

加上過往經驗強化「一叫聲音就消失」的連結，行為逐漸固定，只要降低刺激並建立安全感，就能慢慢改善。圖:istockphoto

狗狗聽到門外聲就狂叫，多半源自領域意識、不確定帶來的焦慮，以及過往經驗所建立的行為連結，當飼主理解這些心理動機，就能用更平穩的方式引導與調整，透過降低刺激強度、建立安全感與一致的回應方式，幫助狗狗慢慢放下過度警戒，讓居家生活回歸安靜與安心。