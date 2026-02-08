狗狗聽力是人類四倍！小心這「5種」聲音最容易讓牠們感到焦慮

火報記者 張舜傑／報導

對人類只是背景音的聲響，對聽力敏銳的狗狗卻可能是強烈刺激，由於牠們能聽見更高頻率的聲音，突如其來或尖銳噪音特別容易引發不安，若長期處在這類環境中，容易影響行為與健康。

煙火與雷聲帶來的突發刺激

煙火與雷聲通常音量大、毫無預警，對狗狗而言屬於強烈的突發噪音，牠們無法理解聲音來源，只能本能地將其視為潛在威脅，因此容易出現顫抖、躲藏或不斷吠叫的行為，長期下來，這類聲音可能使狗狗對天氣變化或夜間環境產生不安全感。

最容易引發狗狗焦慮的聲音包括煙火與雷聲、吸塵器等家電聲、尖銳高頻聲響。圖:istockphoto

吸塵器與家電運轉聲

吸塵器、果汁機、吹風機等家電的聲音，對人類來說習以為常，對狗狗卻可能既吵又陌生，這類機械聲通常伴隨振動與移動，容易被狗狗解讀為不可預測的物體，進而引發緊張或逃避行為，有些狗狗甚至會對家電出現防禦性吠叫，顯示牠們對聲音與動作的結合感到威脅。

尖銳高頻聲響

像是口哨聲、電子提示音或金屬摩擦聲，都屬於高頻範圍，對狗狗來說特別刺耳，這些聲音可能讓牠們感到不適或困惑，長時間接觸容易造成焦躁與注意力分散，若這類聲音出現在牠們休息或進食時，還可能干擾原本的作息與安全感。

交通噪音與人聲混雜

車輛引擎聲、喇叭聲與人群吵雜聲混在一起時，對狗狗而言是一種持續性的壓力來源，這種環境噪音無法預測結束時間，也缺乏固定節奏，容易讓狗狗處於長時間警戒狀態，對於住在市區或靠近馬路的家庭來說，若沒有提供安靜的休息空間，狗狗可能出現疲倦、易怒或躲避行為。

突然升高音量的電視與音樂

電視或音樂音量突然變大時，對狗狗來說等同於突如其來的噪音刺激，特別是包含爆炸聲、尖叫聲或警報聲的節目內容，更容易讓牠們產生緊張反應，若長期處於音量變化頻繁的環境，狗狗可能對聲音失去安全預期，導致不安與警覺度升高。

調整居家聲音環境，有助於穩定狗狗情緒，讓牠們生活得更安心。圖:istockphoto

狗狗對聲音的敏感程度遠高於人類，許多日常噪音都可能成為牠們的壓力來源，飼主若能留意居家與外出環境中的聲音刺激，適度降低音量、提供安靜角落，或在必要時以陪伴與轉移注意力方式安撫毛孩，能有效減少焦慮行為的發生，透過理解聲音對狗狗的影響，不僅能改善牠們的情緒狀態，也有助於建立更穩定與安心的生活環境 !