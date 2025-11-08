狗狗聽得懂人類的話？研究發現：比起「語言」牠更懂「語氣」!
火報記者 張舜傑/報導
許多飼主都曾懷疑過：狗狗真的聽得懂人說的話嗎？牠們在聽到「散步」或「吃飯」時總會興奮地跳起來，彷彿完全理解內容。但事實上，狗狗的理解方式與人類不同。
研究發現，狗狗能夠辨識人類語言中的部分詞彙，但牠們真正敏感的是「語氣、音調與情緒」。對狗狗來說，人類說什麼固然重要，但「怎麼說」才是牠們理解世界的關鍵。
一、狗狗能分辨熟悉詞彙，但理解有限
科學研究指出，狗狗能記住約數十到上百個詞彙，例如自己的名字、日常指令（如「坐下」、「過來」）或與食物、活動相關的字眼。牠們透過重複學習與情境連結來建立記憶，例如聽到「散步」時通常會接著出門，於是大腦就將這個字與「出門」產生關聯。然而，狗狗並非真正理解語言的「語意」，而是根據經驗、語氣與行動結果推測意思。
二、「語氣」是狗狗解讀情緒的關鍵
狗狗的聽覺比人類靈敏許多，能精準察覺音調、速度與情緒變化。當主人用溫柔的語氣稱讚時，狗狗能感受到正向能量，尾巴會搖得更快；相反地，若語氣嚴肅低沉，即使內容是「好孩子」，牠也會感受到壓力。研究顯示，狗狗的左腦負責辨識詞彙，右腦則專門感受語氣與情緒，因此「開心的語氣」比「正確的字」更能影響牠的反應。
三、非語言訊號同樣重要
除了語音本身，狗狗也非常依賴人類的肢體語言與表情。當主人說「過來」時，若身體微微前傾或伸出手，牠就更容易理解指令的意圖。這也是為什麼狗狗能察覺人類的心情變化，甚至在主人難過時主動靠近安慰。牠們不只是聽聲音，而是在讀取「整體訊息」──聲音、姿勢與氣味都包含其中。
四、情緒連結比語言更重要
狗狗與主人的關係建立在情緒連結之上。當牠們感受到被理解與關心時，就會對主人的語氣更敏銳。這意味著，即使語言不同，只要語氣真誠、情緒穩定，狗狗依然能明白主人的善意與關愛。牠們依靠的是長期的互動經驗，而非單純的詞彙記憶。
狗狗確實能聽懂一些人類的話語，但牠們更依賴語氣、表情與肢體語言來解讀人類情緒。對牠們而言，語言不只是聲音，更是一種情感訊號。當飼主用溫柔穩定的語氣與狗狗互動，不僅能讓指令更有效，也能讓彼此的信任與情感更加緊密。
其他人也在看
狗狗搖尾巴代表開心？背後隱藏的「四種含義」飼主必須了解！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 許多人以為狗狗搖尾巴就代表著「開心」，但其實尾巴的動作遠比我們想像的複雜，狗狗 …火報 ・ 12 小時前
我能聽懂你！ 聰明狗狗會分類玩具
匈牙利研究發現，聰明的狗狗甚至具有把物品自行分類的推理能力，不但能記住玩具的名稱，還能理解不同外觀、但功能相同的玩具，其實屬於同一類的玩具。這其實就是幼童早期語言發展時，將語言標籤 也就是物品名稱...大愛電視 ・ 17 小時前
蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉
命理師周映君過去曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」，66歲時還會走入「空亡」，日前她又表示，現任台北市長蔣萬安「沒有總統命」。不過，命理師「小孟老師」認為，蔣萬安有機會成台灣的領導者，並指他和總統賴清德一樣有龍臉。中天新聞網 ・ 2 小時前
「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚
44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，更曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日卻驚爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司。對此，安歆澐證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友並慘被家暴，最終傷透了心決心離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
南韓超級男模癌逝享年35歲 生前罹「非何杰金氏淋巴瘤」
南韓模特兒金性燦（김성찬）2013年從時裝秀出道，隔年參賽韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。豈料，他的親哥哥6日證實，金性燦不敵癌症過世，享年35歲。中時新聞網 ・ 16 小時前
只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
五月天石頭與老婆狗狗（路渟瀛）結婚多年，兩人之間感情好到令人稱羨，然而狗狗不時就會在社群中分享日常生活，昨（7日）釋出一張露出深溝，僅用頭髮遮點的火辣美照，讓許多網友看得目不轉睛。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
情侶堅持「裸身瀑布雙修」給大眾觀賞 下場慘了！
以色列一對情侶，日前在泰國著名舉辦「滿月派對」的帕岸島，在島上的一處瀑布旁，堅持「裸身雙修」，並不畏被其他民眾直擊。最後這對情侶，只能被抓進警局「修行」。鏡報 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
二房東分攤租金壓力 房間出租7千元還包兩餐｜#鏡新聞
高雄一位專賣辦桌菜便當的曾先生，租下1棟透天厝，不過為了減輕租金壓力，他PO網表示要出租3、4樓房間，一間房間租金7千塊錢，一整層1萬4千元，一位房客每天還附贈2百元餐券，可以吃到他親手做的百元封肉便當，精打細算下來，扣除餐券費用，租金剩不到2千元，讓網友看了直呼超佛超划算！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
川普會見奧班 同意匈牙利向俄購油免受制裁
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），川普因匈牙利地處內陸沒有海港，同意匈牙利繼續購買俄羅斯石油，免受制裁。中央社 ・ 15 小時前
讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學
讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送自由時報 ・ 15 小時前
向太李立群齊發聲開撕王家衛 王家衛陷入爭議漩渦尚未回應
向太李立群齊發聲開撕王家衛 王家衛陷入爭議漩渦尚未回應娛樂星聞 ・ 1 天前
睽違兩週！ 市場「溫體豬」開賣 豬肉攤一早買氣旺
禁宰令總算解除！市場睽違兩週又買得到溫體豬了，大家最關注的價格有漲嗎？肉有變很肥嗎？請記者林荷容帶我們到市場看看。 #禁宰令解除#溫體豬#市場買氣旺東森新聞影音 ・ 12 小時前
高雄女沒掛號鬧診間！問病遭拒酸醫師「是多缺錢」 醫氣炸讓母女終身不得掛他診
（記者洪承恩／綜合報導）高雄阮綜合醫院日前爆發醫病衝突，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師當場說明母親病情，遭 […]引新聞 ・ 9 小時前
PCB漲多拉回 專家：Q4趨勢未變
AI伺服器使得高階銅箔基板（CCL）和PCB出現供不應求，然近來股價出現漲多拉回，專家仍看好長線，表示可留意擁有高階材料技，及手中握有美國主要雲端服務供應高（CSP）客戶的個股，如金像電（2368）、定穎投控（3715）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）等逢低布局。工商時報 ・ 20 小時前
卦山大縱走登山趣 千人齊聚花壇挑戰大嶺巷步道
「卦山大縱走 彰化兜兜圈」登山健行活動自9月1日起展開，至11月30日止，為期近三個月，精選八條彰化代表性登山步道。今（8）日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，縣長王惠美與嘉賓丁寧、瑜珈老師帶領上千名民眾暖身起步，一同挑戰花壇「大嶺巷步道」，現場氣氛熱烈。王惠美表示，八卦山脈擁有豐富的生態與文化資源，這次活動精選八條步道，沿途景觀優美，是推廣運動觀光的最佳選擇。今日活動適逢農曆九月十九日觀世音菩薩出家紀念日，虎山巖寺為縣定古蹟、八卦八景之一「虎巖聽竹」，登山健行之餘也能參拜祈福。完登民眾可獲限量紀念物資包，還有60吋電視摸彩與農特產品展售，讓登山更添樂趣。王惠美指出，只要完成一條步道的數位集章即可兌換完登禮，走完四條步道就能獲一次抽獎機會，最大獎為「台中–韓國四日遊」。她並邀請大家趁著秋高氣爽的季節來彰化運動旅遊，11月9日有「台灣米倉田中馬拉松」、11月16日「鹿港馬拉松」，年底前更有「彰化GO購」消費抽百萬油電車等活動，登山、旅遊、購物一次滿足。城市暨觀光發展處表示，活動涵蓋八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社台灣好新聞 ・ 11 小時前
高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了
高雄阮綜合醫院6日發生一起糾紛，一名女子帶著88歲老母5日前往醫院看診後，隔日竟直接闖入診間衝著醫生要詢問母親病情，但卻遭到醫師拒絕，沒想到到女子竟然在反嗆醫師「是不是缺錢」，讓醫師簡直氣炸，當場提告妨害名譽、妨害醫療業務執行罪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女診間外辱醫師缺錢 當事人還原過程：母女終身拒診
高雄阮綜合醫院近日發生一起醫病衝突事件，一名女子未掛號就想闖診間，要求醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟回嗆醫師缺錢，雙方因此爆發口角衝突，女子將影片上傳至社群，卻反遭砲轟。當事人黃醫師事後也發文還原當下情況，並質疑「需要這樣被羞辱嗎」，也撂話該對母女終身不得掛他的門診、收治住院於他名下。中時新聞網 ・ 9 小時前
炸水、秀肌力引尖叫聲！新北消防猛男月曆開賣，首拍第1本20萬元
新北市消防局今（8）日於板橋舉辦「新北消防形象月曆」發表會，今年以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請14名消防猛男、4名清秀美女合體小小消防員拍月曆，延續往年經典「炸水場景」拍攝手法，象徵消防使命的世代傳承，月曆由全家便利商店獨家販售，即日起賣到2026年1月31日止，售價119元，銷售所得扣除成本自由時報 ・ 11 小時前
直擊／顏正國告別式「人生殺青」 百人穿白T「情義重天」送別
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 14 小時前