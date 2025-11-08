狗狗聽得懂人類的話？研究發現：比起「語言」牠更懂「語氣」!

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主都曾懷疑過：狗狗真的聽得懂人說的話嗎？牠們在聽到「散步」或「吃飯」時總會興奮地跳起來，彷彿完全理解內容。但事實上，狗狗的理解方式與人類不同。

研究發現，狗狗能夠辨識人類語言中的部分詞彙，但牠們真正敏感的是「語氣、音調與情緒」。對狗狗來說，人類說什麼固然重要，但「怎麼說」才是牠們理解世界的關鍵。

比起詞彙，狗狗更敏感於語氣與情緒；溫柔語調讓牠放鬆，嚴肅語氣則會讓牠緊張。圖:pixabay

一、狗狗能分辨熟悉詞彙，但理解有限

科學研究指出，狗狗能記住約數十到上百個詞彙，例如自己的名字、日常指令（如「坐下」、「過來」）或與食物、活動相關的字眼。牠們透過重複學習與情境連結來建立記憶，例如聽到「散步」時通常會接著出門，於是大腦就將這個字與「出門」產生關聯。然而，狗狗並非真正理解語言的「語意」，而是根據經驗、語氣與行動結果推測意思。

二、「語氣」是狗狗解讀情緒的關鍵

狗狗的聽覺比人類靈敏許多，能精準察覺音調、速度與情緒變化。當主人用溫柔的語氣稱讚時，狗狗能感受到正向能量，尾巴會搖得更快；相反地，若語氣嚴肅低沉，即使內容是「好孩子」，牠也會感受到壓力。研究顯示，狗狗的左腦負責辨識詞彙，右腦則專門感受語氣與情緒，因此「開心的語氣」比「正確的字」更能影響牠的反應。

三、非語言訊號同樣重要

除了語音本身，狗狗也非常依賴人類的肢體語言與表情。當主人說「過來」時，若身體微微前傾或伸出手，牠就更容易理解指令的意圖。這也是為什麼狗狗能察覺人類的心情變化，甚至在主人難過時主動靠近安慰。牠們不只是聽聲音，而是在讀取「整體訊息」──聲音、姿勢與氣味都包含其中。

四、情緒連結比語言更重要

狗狗與主人的關係建立在情緒連結之上。當牠們感受到被理解與關心時，就會對主人的語氣更敏銳。這意味著，即使語言不同，只要語氣真誠、情緒穩定，狗狗依然能明白主人的善意與關愛。牠們依靠的是長期的互動經驗，而非單純的詞彙記憶。

牠們也讀取主人的表情與動作，情緒連結才是理解關鍵，真誠穩定的語氣能讓關係更親密。圖:pixabay

狗狗確實能聽懂一些人類的話語，但牠們更依賴語氣、表情與肢體語言來解讀人類情緒。對牠們而言，語言不只是聲音，更是一種情感訊號。當飼主用溫柔穩定的語氣與狗狗互動，不僅能讓指令更有效，也能讓彼此的信任與情感更加緊密。