狗狗肥胖真相大公開！解析「活動量缺失」如何成為毛孩健康的隱形殺手

火報記者 張舜傑／報導

狗狗肥胖多與「活動量不足」有關，也就是長期攝取的熱量高於實際消耗，這種微小卻持續的熱量落差，久而久之，可能成為影響壽命與生活品質的隱形殺手。

活動量不足的日常陷阱

現代家庭型態改變，使許多狗狗的生活型態逐漸趨於靜態，長時間待在室內、散步次數減少，加上部分飼主因工作繁忙而縮短互動與運動時間，狗狗實際消耗的能量遠低於理想值，即使飲食份量沒有明顯增加，只要活動量下降，熱量就容易轉化為脂肪儲存於體內。

體重上升會增加關節與身體負擔，讓狗狗更不想動，形成惡性循環。圖:unsplash

肥胖對身體帶來的連鎖影響

當狗狗體重超出正常範圍，最直接受到影響的是關節與骨骼系統，額外的重量會增加膝關節、髖關節與脊椎負擔，使原本活潑好動的毛孩逐漸變得不願跑跳，活動意願下降，又會進一步減少能量消耗，形成惡性循環，除了行動力下降，肥胖也與心血管壓力、呼吸不順及代謝異常密切相關，長期下來可能提高糖尿病、肝臟問題與內分泌失調的風險。

心理層面的隱性影響

體重過重不僅影響身體，也會改變狗狗的心理狀態，當活動變得吃力，狗狗對外界刺激的反應可能逐漸減弱，對遊戲與散步的興趣下降，久而久之容易陷入被動與無聊的狀態，有些狗狗甚至會因為活動受限而出現煩躁或焦慮行為，進一步透過進食來尋求安慰，這種「少動、多吃、再少動」的循環，使活動量缺口持續擴大，讓體重問題更難回到正軌。

飼主應如何補上活動量缺口

面對狗狗體重逐漸增加的情況，飼主可從生活習慣著手調整，而非只著眼於減少食物份量，建立固定散步時間，讓運動成為日常的一部分，有助於穩定消耗能量並維持肌肉量，同時，可透過互動遊戲、嗅聞訓練或簡單指令練習，讓狗狗在活動中兼顧心理刺激，飲食方面，則應依體型與年齡調整餵食份量，避免以零食取代陪伴，將關心轉化為過量熱量。

透過增加運動、互動遊戲與調整飲食，可幫助控制體重並維持健康。圖:unsplash

狗狗肥胖往往不是一夕之間形成，而是長期「活動量缺口」累積的結果，當攝取與消耗失去平衡，脂肪便成為沉默卻持續堆積的健康威脅。飼主若能及早察覺體態變化，並從運動、飲食與互動三方面調整生活模式，不僅能幫助毛孩回到理想體重，也能讓牠們維持良好體力與情緒狀態 !