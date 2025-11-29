狗狗草地跑、主人帳篷躺！200坪大寵物餐廳樂園 與店狗宮梅春佳瘋玩一下午
養了小狗之後，我的假日生活變成了「尋找寵物友善餐廳」之旅。身為林口的新住民，意外發現這裡不僅有寵物友善商場「MITSUI OUTLET PARK 林口」，還有多家咖啡館與餐廳對毛孩非常友好，超適合愛狗人士居住，假日就帶著家中的毛小孩來林口一日遊吧！
今年6月新開的「Nose.Y Café諾奇意咖啡」，是龜山一帶最熱門的寵物咖啡廳，假日來訪一定要提前訂位。整棟白色貨櫃屋被大片綠意包圍，前方是約兩百坪的草皮空間，幾頂露營風帳篷座落其中，主人可以悠哉坐在帳篷裡喝杯咖啡，安心看著狗狗奔跑放電。
採訪當日，遇到小店長宮梅春佳，她熱情外向，是店裡的活招牌，見到每位毛孩客人都會熱烈迎接，完全是草地上最忙碌的小明星。我正困惑，春佳明明不是日本犬，怎麼名字這麼日系？老闆Mike解釋：「宮梅春佳其實是台語諧音『怎麼講都講不聽』。」原來春佳小姐是很番的正港台妹。
更多鏡週刊報導
2025勤美草悟聖誕村6大亮點！250公尺光之道、飄雪聖誕樹、聖誕小屋與禮物交換全面升級
華泰名品城耶誕村飄雪了！20公尺高耶誕樹、37攤異國市集 2025必打卡亮點
其他人也在看
別再以為大容量比較划算！超市這些「便宜陷阱」你也中招？
走進超市，本想只買瓶醬油，卻不知不覺結帳時多了三樣零食、一盒甜點和一袋麵包；這種情景，你是否也熟悉？在講求精打細算的時代，看似便宜的優惠背後，卻可能藏著消費陷阱。 別被「大包裝」迷惑 小瓶裝可能健康2.0 ・ 23 小時前
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
網購寵物用品、玩具「近4成檢出塑化劑」 消基會：別選PVC材質！
消基會曾在2021年發布市售寵物玩具的檢測報告，結果發現26件中有1件檢出過量的塑化劑； 2024年曾隨機抽驗21件網購兒童商品，在14件樣品中有2件檢出過量的塑化劑，1件扭蛋手錶有檢出重金屬鉻，顯示塑化劑仍充斥在日常用品中。中天新聞網 ・ 1 天前
今彩539頭獎開出1注 800萬獎落「這縣市」
台彩今（28）日派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注，獎金8百萬元，由嘉義市西區新西里上海路357號一樓「金好中彩券行」開出。開出頭獎商店。圖／翻攝自台彩官網大樂透本期頭獎槓龜，貳獎開出1注，獎金為1台視新聞網 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 21 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 15 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 17 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 8 小時前