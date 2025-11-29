狗狗草地跑、主人帳篷躺！200坪大寵物餐廳樂園 與店狗宮梅春佳瘋玩一下午

「Nose.Y Café 諾奇意咖啡」戶外設有白色帳篷座位區，結合露營風格與咖啡廳氛圍，是桃園超人氣的寵物友善餐廳。

養了小狗之後，我的假日生活變成了「尋找寵物友善餐廳」之旅。身為林口的新住民，意外發現這裡不僅有寵物友善商場「MITSUI OUTLET PARK 林口」，還有多家咖啡館與餐廳對毛孩非常友好，超適合愛狗人士居住，假日就帶著家中的毛小孩來林口一日遊吧！

今年6月新開的「Nose.Y Café諾奇意咖啡」，是龜山一帶最熱門的寵物咖啡廳，假日來訪一定要提前訂位。整棟白色貨櫃屋被大片綠意包圍，前方是約兩百坪的草皮空間，幾頂露營風帳篷座落其中，主人可以悠哉坐在帳篷裡喝杯咖啡，安心看著狗狗奔跑放電。

建築物以貨櫃屋改裝設計，設有2層樓用餐空間。

負責人詹育宏Mike與2歲的邊境牧羊犬宮梅春佳。

採訪當日，遇到小店長宮梅春佳，她熱情外向，是店裡的活招牌，見到每位毛孩客人都會熱烈迎接，完全是草地上最忙碌的小明星。我正困惑，春佳明明不是日本犬，怎麼名字這麼日系？老闆Mike解釋：「宮梅春佳其實是台語諧音『怎麼講都講不聽』。」原來春佳小姐是很番的正港台妹。

諾奇意的店狗有兩隻，邊境牧羊犬宮梅春佳與柯基果果，那天只有春佳來上班。



