狗狗莫名躲藏、發抖？警惕這「5個」最容易被忽略的環境壓力源 !

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主會發現狗狗突然躲起來、發抖或表現焦慮，卻找不到明顯原因，其實這些行為常與環境刺激有關，減少狗狗的焦慮與壓力，才能提升牠們的安全感與幸福感。

噪音與突發聲響

狗狗對聲音特別敏感，街道車輛、施工聲、家電運作聲，甚至門鈴或小孩的尖叫，都可能成為壓力來源，牠們無法像人類一樣理性判斷聲音的安全性，因此容易出現躲藏或發抖的反應，飼主若能觀察並減少突發噪音，或提供安靜角落與白噪音輔助，能有效降低焦慮。

家庭成員情緒波動、空間擁擠或缺乏個人領地，也會增加狗狗焦慮與壓力。圖:istockphoto

陌生氣味與環境變化

狗狗靠嗅覺感知世界，陌生氣味、清潔劑味、其他動物留下的氣味，甚至新家具的味道，都可能讓狗狗感到不安，尤其高敏感度犬種，更容易出現警戒或躲避行為，飼主可以透過慢慢讓狗狗熟悉氣味，或使用熟悉物品如毛毯、玩具，增強安全感。

家庭成員行為或情緒變化

狗狗對主人的情緒十分敏感，如果家中有人吵架、情緒波動大，或平時照顧方式突然改變，狗狗可能因此焦慮，出現躲藏、發抖或不吃東西的情況，保持穩定日常作息與溫和互動，能讓狗狗在熟悉環境中感到安全。

空間擁擠或缺乏個人領地

狗狗需要自己的安全空間，如果家中空間擁擠或無法獨處，牠們可能感到壓迫，進而表現出退縮或焦慮行為，提供安靜的休息區、舒適窩或專屬床墊，讓狗狗有退路與自主空間，是減少環境壓力的重要方式。

過度刺激或活動過度

連續的戶外散步、遊戲或新奇活動，對部分狗狗來說可能是正向刺激，但過度也容易造成壓力累積，表現出躲藏或發抖，飼主應觀察狗狗的反應，調整活動量與休息時間，避免長時間高強度刺激造成身心疲勞。

適度調整活動量、提供安全安靜的環境，並讓狗狗熟悉氣味與空間，有助降低壓力與焦慮。圖:istockphoto

狗狗的躲藏、發抖或焦慮行為，多半源自環境刺激而非單純個性問題，飼主若能察覺並改善居家環境，提供安全、安靜與穩定的生活空間，便能大幅降低壓力，讓狗狗感受到安心與放鬆，維持身心健康與生活品質。