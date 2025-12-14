狗狗被電扶梯夾死！飼主蹲地痛哭頻頻擦淚 一票網看完怒了：垃圾主人

狗狗被電扶梯夾死，飼主蹲地痛哭流涕。圖／翻攝自Threads

帶著毛孩出門一定要特別注意安全！近日在香港社群上瘋傳一段影片，一隻狗狗被手扶梯緊緊夾死，一旁飼主傷心蹲地流淚，畫面曝光後掀起熱議，有人怒批飼主並未盡到照顧義務「自己害死狗」，不過也有人質疑現場周邊都是簡體字，懷疑可能發生地在中國。

一名網友在Threads發布一段令人心碎的影片，表示自己目擊一隻咖啡色貴賓狗躺在手扶梯上一動也不動，鏡頭拉近一看，竟發現狗狗被「活活夾死」，一旁一對中年男女疑似為飼主，蹲在地上查看狗狗狀況，難過流下眼淚，頻頻拿起衛生紙擦拭淚水。

該段影片曝光後讓網友氣炸，紛紛表示「完全是人為疏失」、「自己害死隻狗」、「弱智主人害死狗」、「抱起來很難嗎」、「完全可以避免的事，這兩個人根本沒有資格養狗狗」、「養狗狗真的要考證照」、「垃圾主人」、「為什麼不坐電梯」。

一名飼主也表示，身為一名狗主人，一定會把狗抱在懷裡，同時也會把牽繩纏在手腕上，避免小狗遇到其他狗時反應太大，不小心從電扶梯摔落。

他也說，這起事件不清楚是飼主沒有繫牽繩，還是其他原因，才讓狗狗有機會踏上電扶梯，「如果真的是沒有繫牽繩，那真的等於害死了狗狗。」

不過有網友保持懷疑態度，表示影片中背後場景出現「簡體字」，且也有目擊者說「普通話」，懷疑該起事件發生地並不在香港。

根據《香港01》報導，該段影片早於11月30日就在中國網路上流傳，一度造成話題，當時就有不少人痛批飼主沒有將狗狗裝進寵物袋，認為他應該負起責任。如今在香港社群上再次被瘋傳，詳細事發地點及原因仍有待釐清。



