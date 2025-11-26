狗狗見人就躲怎麼辦？從這簡單的「4個」步驟幫牠重拾安全感 !

火報記者 張舜傑/報導

部分狗狗在看到陌生人時會立刻退後、閃躲，甚至找地方躲起來。這樣的反應其實是牠們在傳達內心的不安，只要掌握正確方式，狗狗也能逐步找回對人類的信任，重新建立穩定的安全感。

辨識害怕來源：了解狗狗為何躲避

狗狗會見人就躲，通常與早期經驗或個性有關。牠可能曾在成長過程中缺乏社交練習，也可能對突如其來的聲音、快速接近的人或陌生環境感到恐懼。有些狗狗天生較敏感，面對人群時更容易緊張。飼主若能先觀察狗狗在什麼情境下最害怕，就能更準確找出牠的壓力來源，為後續的調整打下基礎。

飼主應保持安全距離，避免強迫互動，並以零食或玩具建立正向聯結，讓「有人靠近＝好事發生」。圖:unsplash

建立安全距離：讓狗狗先處於不被逼迫的環境

當狗狗對人類明顯恐懼時，第一步是調整接觸方式。飼主應避免強行抱住或要求狗狗與人靠近，因為這只會讓牠的壓力加重。適合的做法是維持一段狗狗安心的距離，讓牠可以自由觀察周遭環境。在牠願意自主靠近之前，任何互動都應保持緩慢、柔和，不製造額外的威脅感。

以正向連結取代恐懼：讓人類成為「好事」的來源

狗狗對人的看法常會隨著經驗改變，因此建立正向聯想至關重要。飼主可先讓狗狗在安全距離範圍內接受喜歡的零食、摸頭或玩具，讓牠逐漸把「有人靠近」與「好事情發生」連結在一起。若家中來客，建議讓客人保持安靜、不直視狗狗，並在狗狗願意自行靠近時再給予獎勵。這種低壓方式能讓害怕的人際互動變成可預測、也值得信任的過程。

循序增加互動：讓狗狗以自己的步調面對人群

在狗狗不再出現明顯退縮後，飼主可以開始引導牠增加輕量互動，例如短暫聞聞客人的手、在旁邊停留幾秒、或一起進行簡單遊戲。這些互動不必一次做到完美，而是讓狗狗透過階段性成功建立信心。專家提醒，若狗狗突然再次害怕，應立即退回到牠可以接受的階段，不必急著推進進度，讓牠的學習保持穩定而舒適。

透過循序漸進的互動與耐心陪伴，就能讓狗狗逐步重拾對人類的信任與安全感。圖:unsplash

狗狗對人感到害怕並非難以改善，只要飼主願意以耐心與尊重的方式陪伴牠，並循序漸進建立安全感，牠最終都能重新信任周遭的人群。讓狗狗以自己的速度成長，就是陪伴牠克服恐懼最關鍵的力量 !