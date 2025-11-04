狗狗討厭被抱？這些「肢體語言」透露了牠的真實情緒！

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主出於疼愛，常會習慣將狗狗抱在懷裡，甚至視為表達親暱的方式。然而，對部分狗狗而言，「被抱」其實是一種壓力來源。狗狗雖然不會用言語表達，但牠的肢體語言早已透露出真實的情緒。

一、耳朵後貼與身體僵硬：代表不安與抗拒

當狗狗被抱起時，若耳朵迅速往後貼、尾巴收起、四肢僵硬，通常代表牠感到不自在。被限制行動的感覺會讓狗狗產生緊張或戒備，特別是對不熟悉的人或環境更為明顯。有些狗狗甚至會輕微掙扎或轉頭閃避，這並非叛逆，而是本能的防禦反應。飼主若觀察到這些跡象，應立即放鬆動作或放下狗狗，給牠一點距離。

狗狗被抱時若耳朵後貼、尾巴收起、身體僵硬，表示牠不自在。圖:unsplash

二、避開視線與舔嘴角：焦慮的細微信號

狗狗若被抱時不與主人對視，反而頻繁舔嘴角、打哈欠或偏頭避開視線，這些都是牠正在試圖「緩和壓力」的訊號。這些行為在犬類行為學中被稱為「安撫動作」，用來避免衝突或減少緊張氛圍。當狗狗出現這些表現，代表牠希望主人能理解：「我現在有點不舒服，請不要再靠太近。」

三、尾巴動作與呼吸變化：牠是否放鬆的關鍵

尾巴是觀察狗狗情緒的重要指標之一。若尾巴輕鬆下垂、動作緩慢，代表牠仍處於放鬆狀態；但若尾巴夾緊、快速抽動或垂直豎起，則可能是緊張、抗拒或害怕的反應。部分狗狗在被抱時會出現呼吸急促或喘氣變快，這也顯示牠正在承受心理壓力。

四、有些狗狗真的不愛被抱

並非所有狗狗都喜歡被抱。部分狗狗個性獨立、警覺性高，對於被限制自由特別敏感；而有些狗狗曾在幼年時缺乏身體接觸訓練，對肢體碰觸自然排斥。牠們更偏好「靠近」而非「被抱」，像是貼在主人腳邊、輕觸手臂或靠在大腿旁，這些都是牠願意親近的表現。

五、建立信任與安全感，讓狗狗主動靠近

若希望狗狗能接受被抱，關鍵在於建立信任。飼主可從撫摸、輕觸開始，讓狗狗逐步習慣被接近的感覺。當牠主動靠近時再給予短暫擁抱，並搭配柔和語氣與獎勵，讓牠把「被抱」與安全、愉快聯想在一起。過程中切勿強迫，以免造成心理陰影或逃避反應。

要讓狗狗接受被抱，重點是建立信任，可先從撫摸、輕觸開始，等牠主動靠近再短暫擁抱。圖:unsplash

狗狗的情緒表達細膩而真實，當牠以肢體語言傳達「我不舒服」時，飼主若能適時理解並尊重，反而能讓彼此的關係更加穩定。擁抱的目的不只是親密，而是情感連結的延伸。唯有當狗狗感到安心與信任，被抱的那一刻才會成為真正的幸福時光。