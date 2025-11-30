狗狗走失不要著急！這「五個地點」牠最有可能回去

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是不是也曾經帶過狗狗散步或外出旅遊時，只因一個不注意，回頭卻發現牠不見了，而感到很著急呢？其實大多數走失的狗狗並不會跑得太遠，而是會依照氣味去尋找能讓牠覺得熟悉的安全方向，以下為大家整理出五個最常見「狗狗走丟後可能停留的地方」，幫你快速縮小搜尋範圍，增加找回毛孩的機會。

一、原地附近徘徊

很多狗狗雖然走遠了，但突然發現主人不見時，反而會在原地慌張地反覆繞圈、停留等待，有些甚至會在最後一次看到人的方向傻傻坐著，希望主人回頭來找牠，因此飼主可以在狗狗走失的半小時內，從消失地點向四周擴散搜尋，尤其是岔路口可千萬不能錯過。

二、回家路線上

狗狗的嗅覺敏銳勝過人類數萬倍，如果牠能聞到家門、常散步路線或社區大門的氣味，牠極有可能沿路尋著味道慢慢走回去，有時甚至會蹲在家門口等你，若狗狗平時有固定的散步動線，請飼主務必要沿線來回尋找，此外店家騎樓與轉角陰影處也可以多加留意。

三、有人與食物的地方

不管是寂寞還是肚子餓，對一隻突然失去依靠的狗來說都是壓力，因此牠有可能會跑到便利商店、公園，以及小吃攤附近尋求食物或人類的幫助，有時狗狗甚至會默默靠近正在吃東西的路人，只為求得一口安慰。

有些狗狗會直奔你們常去過的某個地方，例如某個公園、河堤或寵物店等

(示意圖/Unsplash)

四、躲到安靜的角落

比較內向或是被嚇跑的狗，牠們的第一反應並非尋人，而是會躲起來尋求安全感，可能會鑽進停車場、廢棄巷弄等這類遮蔽環境，因為恐懼使得牠們不敢亂動，甚至不敢發出聲音，因此飼主們記得尋找時記得放低音量，用柔和語氣呼喚，會比大聲喊叫更有效。

五、回到熟悉的地方

如果你們常去某個公園、河堤或寵物店，狗狗也許會直接朝那裡去，因為那是牠記得「你出現過的地方」，對牠來說，比起陌生的環境中，那裡更有希望找到你，許多成功案例都是狗狗自己回到平常待過的地點，所以把這些地方列為重點巡查點非常重要。