狗狗走失別驚慌！掌握「附近躲藏原則」最快找回毛孩的關鍵

火報記者 張舜傑/報導

當毛孩突然不見，飼主往往瞬間陷入恐慌，腦中浮現無數最糟的情況。但其實，多數走失的狗狗並沒有跑得很遠，而是因為害怕、迷惘或受到驚嚇，悄悄躲進熟悉環境周邊的角落。

狗狗消失不一定跑遠：大多就在熟悉範圍徘徊

當狗狗突然不見，飼主往往最先想到「牠是不是跑很遠了？」而焦急四處尋找。然而，大部分失蹤的狗狗在第一時間其實會停留在家附近，因為牠們依賴熟悉的氣味判斷方向，一旦離家過遠、聞不到安全氣味，反而會停下來不敢再走。家門口附近、住宅外的巷子、平常散步常經過的道路都是牠們可能徘徊的範圍，很多走失個案最後都在離家不到五百公尺的地方找到。

狗狗常會藏在車底、樓梯間、後巷或常走的散步路線周邊，尤其膽小的狗更傾向原地附近躲好不動。圖:istockphoto

躲進陰暗角落：狗狗本能尋找的安全避難所

狗狗受到驚嚇時，會下意識尋找能遮蔽身形、讓自己不被發現的藏身處。濃密的草叢、停在路邊的汽車或機車底下、矮牆的陰影區、階梯下的空間，都是牠們會鑽進去躲著的位置。這些地方安靜、陰暗，能讓緊張的狗狗覺得安全，因此即使你在附近呼喊名字，牠們也可能因害怕而不敢回應。

樓梯間與後巷：最容易被忽略卻常見的躲藏點

許多毛孩走失後會躲進住宅大樓的樓梯間、車棚後方、倉庫邊的狹縫或鄰居家門外的小空地。這些地方平時不容易被注意，但對狗狗來說既隱密又安靜，是理想的避難場所。如果社區大門、垃圾區或後通道有敞開的情況，狗狗往往會鑽進去後就不敢離開，越躲越深。

沿著氣味移動：狗狗可能循著日常散步路線前進

也有些狗狗並不是停在原地，而是會沿著「習慣的散步動線」往前走。牠們可能前往平常休息的公園角落、喜歡的草地，或平常會遇見熟識鄰居與狗友的地點，希望在那裡找到熟悉的味道或人。有時候，這種沿味道前進的本能會讓牠們不小心越走越遠，因此飼主搜尋時也一定要優先巡查固定散步路線。

膽小的狗更可能躲在原地附近，而不是逃到遠方

性格敏感或容易受驚的狗狗，在遇到煙火、鞭炮或突發噪音時，常會直接就近躲藏，蜷縮在第一個看到的安全角落，而不是選擇逃跑。牠們只想等恐懼過去，因此反而有很高機率就在家附近的隱密位置停著不動。這也是為什麼許多看似「消失無蹤」的狗狗，最後都在離家最近的地方被找到。

找尋的黃金時間是前一到兩小時，飼主應沿著熟悉路線與隱密處仔細搜尋。圖:istockphoto

搜尋最關鍵的一到兩小時：怎麼找最有效？

找回狗狗最重要的是把握前一到兩小時的黃金時間。搜尋時應先從住宅周邊最容易躲藏的地方著手，包括車底、植栽後方、階梯陰影、樓梯間、建築物後巷，再沿著牠平常的散步動線前進。搜尋時不要大喊大叫，以免讓驚慌的狗狗躲得更深。保持溫柔語氣，並帶上牠熟悉的毯子、玩具或味道強烈的物品，往往能幫助毛孩從藏身處走出來。