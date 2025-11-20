狗狗這些不起眼的「小習慣」其實透露牠們的真實情緒！
火報記者 張舜傑/報導
狗狗不會說話，但牠們其實一直在表達情緒。只是牠們使用的不是語言，而是一個眼神、一個靠近的動作、一聲哈欠，甚至一個毫無防備的睡姿，這些看似普通的行為，其實藏著牠們最真實的情緒密碼。
一直盯著人看，並不是在討食物
有些狗狗會靜靜地望著主人，不叫、不動、只是默默地看著。這個行為常被以為是在等待食物，但其實更多時候代表牠正在尋求關注與互動。狗狗會透過目光觀察人類的表情、聲音與情緒，甚至試圖理解主人要表達的訊息。當牠長時間凝視主人，表示牠正試著建立更深的情感連結，這是一種信任與依賴的象徵。
輕輕靠近或把頭放在你腿上，其實是一種安全感
狗狗並非總是因為想撒嬌才靠近人類。有時牠把頭靠在主人的腿上，代表牠正在尋求安全感，希望獲得安撫或情緒支持。這種行為常出現在牠感到焦躁、孤單或有點害怕時。對牠來說，主人的身體溫度和氣味就像避風港，具有安定情緒的效果。當狗狗主動把身體貼近人，往往表示牠信任這個人，並覺得待在他身邊很安心。
忽然打哈欠、舔嘴唇，其實不是累或肚子餓
當狗狗在陌生環境或面對不熟悉的人時，可能會頻繁打哈欠或舔嘴唇。這些動作看似日常，其實是一種「緩解壓力」的訊號。狗狗會用這些微小行為安撫自己，用來減少緊張感，類似人類深呼吸的效果。因此，如果狗狗在看似平靜的情境中突然開始做這些動作，其實可能正感到不安，只是不會大聲表現。
睡姿，也是在傳遞安全感
狗狗的睡覺姿勢，也藏著情緒密碼。若牠縮成一團，代表仍保持戒心；但當牠四肢攤開、肚子朝上，甚至睡得東倒西歪，那表示牠完全放鬆，認定這個環境安全、沒有任何威脅。特別是當狗狗在主人身旁以仰躺姿勢睡著，代表牠對主人的信任已達最高程度。
狗狗不會用言語表達情緒，但牠們的行為卻時時刻刻在傳遞訊息。尾巴、眼神、身體依附、睡姿、甚至一個哈欠，都可能是一種情緒的出口。越熟悉這些訊號的飼主，越能理解狗狗真正的感受，無論是喜悅、安心、困惑還是需要陪伴，牠們都正在用自己的方式悄悄表達。
