狗狗進食狼吞虎嚥、食物灑滿地？教你用這「5 招」訓練牠們慢慢吃！

火報記者 張舜傑／報導

狗狗一看到飼料就衝上前狂吃，幾秒內掃光碗裡食物，還常把飼料灑滿地，這種狼吞虎嚥不只影響整潔，也提高噎到、嘔吐與腸胃不適的風險，若想改善，其實可從進食環境與行為訓練著手，逐步調整牠們的用餐速度。

改變食器設計，延長進食時間

使用慢食碗或具有凹槽設計的食盆，可以讓狗狗在進食時必須繞開障礙才能吃到飼料，自然降低進食速度，這種方式不需要額外訓練，就能讓狗狗花更多時間尋找食物，也能增加用餐時的專注度，減少一口氣吞下大量飼料的情況。

透過慢食碗、分次餵食與嗅聞找食玩具，可自然延長進食時間，讓狗狗在吃飯時放慢速度並消耗精力。圖:istockphoto

分次給食，避免一次吃太多

將原本一餐的份量拆成兩到三次餵食，每次間隔幾分鐘，能避免狗狗因為太餓而急著進食，分次給食也能讓牠們慢慢感受到飽足感，減少因吃太快而引發的腸胃不適，對腸胃較敏感或容易嘔吐的狗狗特別有幫助。

加入嗅聞與找食的過程

可以將部分飼料放入嗅聞墊、益智玩具或灑在固定範圍內，讓狗狗需要透過嗅聞與探索才能吃到食物，這樣的方式不只延長用餐時間，也能消耗心理能量，讓進食變成一種動腦活動，而不只是快速吞嚥的動作。

調整進食前的情緒狀態

有些狗狗因為過度興奮或緊張而吃得特別快，例如看到主人準備食物就激動不已，餵食前可先讓狗狗坐下、等待幾秒鐘，再放下食盆，建立冷靜進食的習慣，當狗狗學會在平穩狀態下用餐，進食速度也會自然放慢。

維持固定餵食時間與地點

固定的餵食時間與位置，能讓狗狗對「下一餐什麼時候來」有明確預期，減少因不確定而出現的搶食行為，當狗狗知道每天都會在相同時間吃飯，就不容易因焦慮而急著把食物一次吃光，進食節奏也會逐漸穩定下來。

同時建立固定餵食時間與餵食前冷靜等待的習慣，有助穩定情緒，讓狗狗養成細嚼慢嚥的用餐節奏。圖:istockphoto

狗狗狼吞虎嚥，往往與進食方式、情緒狀態與生活規律有關，透過更換食器、分次給食、加入嗅聞活動、調整進食情緒以及建立固定作息，可以有效幫助狗狗放慢速度，養成細嚼慢嚥的好習慣。當進食變得從容又安心，不僅能降低健康風險，也能讓用餐成為狗狗每天期待的穩定時刻。