狗狗運動需求比較 ! 揭密不同品種狗狗所需「運動量大」不同

火報記者 張舜傑／報導

不少狗狗天天散步卻仍精力過剩，關鍵往往不在「有沒有運動」，而是運動量與方式是否符合品種需求。不同品種在體能與天性上差異很大，唯有對症安排，才能真正消耗精力、穩定情緒。

高活動量品種需要大量釋放

像是邊境牧羊犬、哈士奇、澳洲牧羊犬等犬種，原本就被培育用於長時間工作或奔跑，牠們不只需要每天出門走一走，更需要能消耗體力與專注力的活動，單純的短時間散步往往無法滿足需求，若運動量不足，容易累積壓力，轉而以吠叫、咬物或過度興奮來表現，結合跑步、追逐遊戲或指令訓練，才能真正達到平衡。

中等與低運動量犬種雖不需高強度活動，但仍需要規律、適度且有互動性的運動。圖:istockphoto

中等運動量品種重視規律與互動

黃金獵犬、拉布拉多、柴犬等品種，運動需求雖不如工作犬那樣高，但仍需要穩定且有互動性的活動，這類狗狗除了體力消耗，也很重視與飼主的陪伴感，規律散步加上拋接、嗅聞或簡單訓練，能同時滿足身體與心理需求，若長時間缺乏互動，情緒低落或黏人行為也可能隨之出現。

低運動量品種也需要適度活動

法國鬥牛犬、巴哥、吉娃娃等小型或短鼻犬種，雖然不需要長時間高強度運動，但並不代表完全不需要活動，過於久坐反而容易導致體重上升與關節負擔，這類狗狗適合短時間、多次的輕度活動，例如慢走、室內互動遊戲，既能維持健康，也不會造成身體壓力。

年齡與身體狀況同樣關鍵

即使是高運動量品種，若正值幼年或進入高齡階段，運動安排也需調整，幼犬需要避免過度負荷關節，高齡狗狗則可能因關節退化而降低活動量，飼主在考量品種特性之外，也應觀察狗狗的體力恢復速度與行為反應，彈性調整運動內容，才能真正符合個體需求。

運動形式影響滿足程度

運動不只是跑得多或走得久，是否能讓狗狗動腦同樣重要，對部分品種而言，嗅聞、解謎與指令訓練，所帶來的滿足感甚至不亞於體力消耗，若能依照品種特性搭配不同形式的活動，往往能用更短時間達到更好的效果。

運動安排應同時考量品種、年齡與身體狀況，並結合嗅聞或指令訓練，才能真正達到身心平衡。圖:istockphoto

狗狗的運動需求，從來不是一套標準適用所有品種，了解不同品種的天性與背景，再結合年齡與身體狀況調整運動量，才能真正讓狗狗身心平衡，當運動被安排得恰到好處，狗狗不只更健康，也會更穩定、更快樂 !