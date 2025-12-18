狗狗過敏檢查前必看！先搞懂牠是「食物型」還是「環境型」過敏

火報記者 張舜傑/報導

當狗狗開始頻繁抓癢、舔腳、甩耳朵，甚至出現皮膚泛紅或掉毛情況，許多飼主第一時間會感到焦慮，卻又不確定問題出在哪裡，在急著安排檢查之前，先理解過敏的可能類型，有助於後續判斷與照護方向，也能避免走冤枉路。

食物相關的反應，常藏在每天的飲食裡

有些狗狗的過敏與日常飲食密切相關。這類情況通常在長期食用同一種蛋白質來源後逐漸出現，症狀可能集中在皮膚、耳朵或腸胃道。搔癢位置經常反覆出現在臉部、耳朵周圍與腳掌，伴隨軟便或腹瀉的情況也不罕見。由於食物每天都會接觸，身體的反應容易被誤認為季節變化或皮膚狀況不佳，實際上卻與碗裡的內容息息相關。

食物型過敏多與長期飲食有關，症狀常集中在臉部、耳朵與腳掌，容易被忽略真正原因。圖:istockphoto

環境因素影響，症狀往往隨時間改變

另一部分狗狗對周遭環境特別敏感，氣候、空氣品質、塵蟎或花粉都可能成為刺激來源。這類過敏表現常隨季節起伏，某些時段症狀加重，過一陣子又稍微緩解。搔癢範圍多分布在腹部、腋下或四肢內側，耳朵與皮膚問題也可能同時出現。當生活環境改變，例如搬家、天氣轉換，症狀變化通常會更明顯。

檢查前先觀察，有助於縮小判斷方向

在進行過敏檢查之前，飼主若能留意症狀出現的時間點與變化情形，會對判斷相當有幫助。飲食是否長期固定、症狀是否與換飼料同步出現，或是在特定季節反覆發作，這些細節都能提供重要線索。透過日常紀錄，能讓後續檢查與調整方向更加清楚，也減少反覆嘗試的不安。

環境型過敏則常隨季節與環境變化起伏，搔癢位置多在腹部與四肢。圖:istockphoto

過敏並不只是皮膚表面的問題，而是狗狗身體對外界刺激的回應。當飼主願意先花時間理解可能的來源，再搭配專業檢查與調整，照護過程會更加順利。從看懂症狀開始，才能真正替狗狗找到讓牠舒服生活的方式，也讓彼此的日常少一分困擾，多一分安心。