狗狗遭遺棄對生活失去希望！收容所暖心陪伴幫助牠重獲新生

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外最近傳出一段暖心的寵物故事，美國一間動物收容所內，一隻名為「艾娃（Ava）」的狗狗在被原主人遺棄後，情緒極度低落，甚至一度對生活失去希望，所幸在工作人員的陪伴與細心照料下，終於重拾對未來的信心，最後也順利地被新家庭領養。

據了解，「艾娃」剛被送到收容所時神情沮喪，似乎明白了自己已經不再被主人需要，常常獨自窩在角落裡一動不動，更對人類極度戒備，眼神中滿是落寞與不安，需要工作人員長時間的耐心安撫才能逐漸接近。

「艾娃」在收容所人員們耐心的照顧下，終於重拾笑容

(示意圖/Unsplash)

隨著時間流逝，「艾娃」在收容所人員持續的照顧下，終於慢卸下心防，願意接受撫摸並陪在人類身邊，而就在牠狀態逐漸好轉時，一位前來參觀的訪客在第一眼看見「艾娃」後，立即被牠溫柔的眼神吸引，並當場決定將牠帶回家。

對此工作人員們都感到很開心，「艾娃」在準備離開前，甚至還主動趴在櫃檯桌上，像是在向曾經幫助過牠的人道謝與告別，場面令人動容，目前「艾娃」已經在新的家庭中過著幸福又快樂的生活，許多網友在得知消息後也紛紛感嘆，希望所有收容所裡的毛孩都能像「艾娃」一樣，早日等到願意接納牠們的幸福歸宿。