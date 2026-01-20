狗狗頻繁打噴嚏是感冒嗎？解析「過敏與感染」的差別：這 3 個症狀是警訊！

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主發現狗狗突然連續打噴嚏時，第一時間往往會聯想到「是不是感冒了」，但事實上，狗狗打噴嚏的原因從單純的環境刺激、過敏反應，到需要特別留意的感染問題，都可能是背後主因。

打噴嚏不一定是感冒，先釐清常見誘因

狗狗的鼻腔相當敏感，日常生活中的灰塵、花粉、香氛、清潔劑氣味，甚至換季時的溫濕度變化，都可能刺激鼻黏膜而引發短暫噴嚏，這類情況通常來得快、去得也快，精神與食慾不受影響，多半屬於輕微反應，並非疾病本身。

過敏型噴嚏多半反覆出現，伴隨清水鼻涕或磨臉，遠離刺激後常會改善；感染型則較持續，不易自行好轉。圖:unsplash

過敏型打噴嚏的特徵與觀察重點

若狗狗對環境或食物過敏，打噴嚏可能呈現間歇性反覆出現，並伴隨鼻子搔癢、輕微流清水鼻涕，甚至頻繁用前腳磨臉的行為，這類情況下，狗狗整體精神狀態通常正常，但症狀會在接觸特定刺激後加劇，移除過敏原後則有明顯改善。

感染型打噴嚏不可輕忽的警訊

當打噴嚏與感染有關時，症狀往往較為持續且明顯，並可能合併其他身體異常，細菌、病毒或黴菌感染，都可能導致鼻腔與上呼吸道發炎，這類情況不會自行好轉，需要特別留意並評估是否就醫。

三個需要高度警覺的關鍵症狀

第一，鼻涕顏色改變，出現黃色、綠色或帶血分泌物，代表可能已有感染或鼻腔受損，第二，精神與食慾明顯下降，狗狗變得嗜睡、不愛活動，顯示身體正在對抗不適，第三，打噴嚏伴隨咳嗽、發燒或呼吸聲變粗，這可能已影響到下呼吸道，需要盡快由獸醫評估。

環境管理與日常照護的重要性

維持室內空氣清潔、避免強烈氣味刺激、定期清洗寢具與玩具，都能有效降低過敏與刺激型噴嚏的發生機率，同時，觀察狗狗打噴嚏的頻率、時間點與伴隨症狀，有助於及早判斷問題性質，避免小狀況演變成大問題。

若出現鼻涕變色、精神食慾下降，或噴嚏合併咳嗽、發燒，就是警訊，應盡快就醫。圖:unsplash

狗狗頻繁打噴嚏不一定等於感冒，但也絕非都能輕忽，透過分辨過敏與感染的差異，並留意鼻涕變化、精神狀態與呼吸表現這三大警訊，飼主就能更精準掌握毛孩的健康狀況，及時觀察、適度處理，才能讓狗狗在舒適、安全的環境中維持良好呼吸健康。