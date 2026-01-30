狗狗頻繁舔同一部位？解析牠們「慢性不適」的 3 大潛在健康危機！

火報記者 張舜傑／報導

當狗狗偶爾舔爪子或身體某個部位時，多半只是清潔動作，但如果長時間、反覆舔同一個位置，甚至舔到毛變少、皮膚發紅或出現傷口，往往代表身體正持續感到不適。

一、皮膚與過敏問題：最常見的慢性誘因

皮膚不適是導致狗狗反覆舔同一部位的主要原因之一，常見誘因包括環境過敏（塵蟎、花粉、黴菌）、食物不耐或跳蚤叮咬，這類狀況會讓局部皮膚產生搔癢感，狗狗便透過舔舐來緩解不適。

長期舔同一處，容易破壞皮膚表層的保護力，使細菌或黴菌更容易入侵，進一步引發濕疹、皮膚炎或滲液傷口，若發現狗狗舔到局部脫毛、顏色變深或散發異味，通常已不只是單純搔癢，而是皮膚問題逐漸惡化的表現。

關節或肌肉疼痛也會讓狗狗固定舔某處，這是牠們的自我安撫方式。圖:unsplash

二、關節或深層疼痛：舔舐成為自我安撫方式

有些狗狗會集中舔某一側的腳、關節或腹股溝位置，可能與關節炎、肌肉拉傷或神經不適有關，當身體內部出現長期疼痛時，狗狗無法用言語表達，常會透過舔舐特定部位來轉移注意力或減輕不舒服的感覺。

該情況常伴隨行走變慢、跳躍意願降低、起身動作變遲緩等變化，特別是中高齡犬，若同時出現活動量下降與固定舔同一個部位的行為，需留意是否與關節退化或慢性疼痛相關。

三、心理壓力與焦慮：情緒問題轉為身體行為

除了生理因素，心理壓力也是常被忽略的原因，當狗狗長期處於焦慮、無聊或缺乏安全感的狀態，可能會發展出重複性舔舐行為作為自我安撫方式，常見情境包括長時間獨處、生活環境改變、新成員加入家庭，或缺乏足夠運動與互動。

這類舔舐行為一開始可能只在休息時出現，久而久之可能演變成固定習慣，即使皮膚已受損仍持續舔舐，使傷口難以癒合，形成惡性循環。

心理壓力與焦慮也會導致重複舔舐，長時間獨處、生活環境變化或缺乏運動，都可能讓舔舐變成習慣。圖:unsplash

飼主可以觀察的重點

當狗狗頻繁舔舐同一部位時，飼主應細心觀察該處是否有紅腫、掉毛或破皮等外觀異狀，並留意其活動量（如行走、跳躍）是否減少，以及是否伴隨抓癢、甩頭或食慾改變；同時，記錄此行為是否發生於特定時段或情境，這些細節將成為判斷問題源自皮膚疾病、關節疼痛或心理壓力的重要依據。

狗狗反覆舔同一部位，多半是身體或情緒長期感到不適的表現，皮膚過敏、慢性疼痛與心理壓力，都是常見且容易被忽略的潛在健康危機，飼主若能及早察覺這類行為變化，並適時尋求獸醫評估與調整生活照護方式，往往能在問題尚未惡化前，幫助毛孩恢復舒適與安心的生活狀態 !