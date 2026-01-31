狗狗頻繁舔鼻子背後的真相！一次從「生理與心理」看懂牠們的需求

火報記者 張舜傑／報導

狗狗經常舔鼻子，看似清潔動作，實則傳遞多種訊息，除了生理需求外，也可能反映心理狀態，理解原因能幫助飼主判斷狗狗是否舒適、情緒穩定，並適時照顧需求。

生理層面：保持鼻子濕潤與嗅覺敏感

狗狗的鼻子是牠們最重要的感官之一，濕潤的鼻子有助於捕捉氣味分子，提升嗅覺敏感度，頻繁舔鼻子可能是在保持鼻子濕潤，尤其是在乾燥環境、天氣寒冷或運動後，若鼻子乾裂或出現分泌物，則可能暗示脫水、感冒或呼吸道不適，需要飼主注意補水和觀察健康狀況。

廣告 廣告

心理上，舔鼻子也可舒緩焦慮或緊張，並作為社交信號，表達友善或避免衝突。圖:istockphoto

心理層面：情緒與壓力表徵

狗狗舔鼻子也常與心理狀態相關，當牠們感到緊張、不安或焦慮時，會透過舔鼻子來舒緩情緒或自我安撫，例如面對陌生人、環境改變或噪音刺激時，這個動作能幫助牠們降低壓力，同時，舔鼻子也可能是社交信號，表達友善或避免衝突，尤其在與其他狗狗互動時更為常見。

健康警訊：觀察頻率與伴隨症狀

雖然頻繁舔鼻子多半屬於正常行為，但如果狗狗出現鼻子乾裂、破皮、流血或異常分泌物，或者伴隨食慾下降、精神不佳與活力減退，這些都可能是身體正在發出警訊，此外，若狗狗持續集中舔同一部位，導致皮膚紅腫或破損，也可能暗示呼吸道感染、口腔問題、過敏反應，甚至焦慮加劇。

這些情況若未及早處理，可能會讓小問題演變成慢性疾病，因此，飼主需要細心觀察狗狗舔鼻子的頻率與情境，並在出現異常時及早帶毛孩就醫檢查，以確保身體與心理健康不受影響。

飼主可提供穩定生活、適度運動和充足水分，並觀察舔鼻情況與症狀，必要時帶狗就醫。圖:istockphoto

飼主應對建議

飼主可以從環境與互動兩方面幫助狗狗滿足需求，首先，保持空氣濕潤與提供足夠水分，能維持鼻子健康並減少因乾燥而舔鼻子的頻率，或者提供穩定的生活節奏與適度運動，能降低焦慮與壓力，讓狗狗減少因心理緊張而頻繁舔鼻的行為，最後，觀察狗狗舔鼻子的頻率、情境與伴隨症狀，能幫助飼主判斷是生理需求還是心理壓力，並及早調整照護方式。