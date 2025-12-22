狗狗食慾不振怎麼辦？小心長期「營養不良」恐危害健康

火報記者 張舜傑/報導

狗狗突然食慾下降，是許多飼主都曾遇過的情況，有時看似只是吃得少一點，但若狀況持續，可能逐漸演變成營養不良，進而影響免疫力與整體健康。

食慾不振不只是挑食那麼簡單

不少飼主會認為狗狗不吃飯只是嘴挑，或是在等待更喜歡的食物，但實際上，食慾下降可能與腸胃不適、牙齒疼痛或口腔問題有關，當進食變成不舒服的事情，狗狗自然會抗拒吃飯，若長期忽略，可能導致熱量與營養攝取不足，身體逐漸虛弱。

環境變化與情緒壓力也會影響進食狀況，當狗狗長時間吃得少，免疫力、體力與毛髮健康都可能逐漸下降。圖:istockphoto

環境與情緒也會影響進食狀況

狗狗對環境變化十分敏感，搬家、家中成員改變、生活作息被打亂，都可能讓牠們產生壓力，進而影響食慾，有些狗狗在感到焦慮或不安時，會出現暫時性拒食的情況，若這種狀態持續存在，身體消耗大於攝取，營養不良的風險就會逐漸升高。

長期營養不良對健康的影響

當狗狗長時間吃得少或營養不均衡，最直接的影響就是體重下降與肌肉流失，免疫力也會隨之降低，容易反覆生病，皮膚與毛髮狀況變差，精神與活動力明顯下降，幼犬可能影響發育，成犬與老犬則可能加速身體老化，讓原本的小問題演變成更大的健康負擔。

觀察進食細節有助於找出原因

飼主可以從進食速度、咀嚼方式與剩食情況來觀察異常，例如吃幾口就停下來，或只吃軟食不吃乾飼料，都可能與牙齒或口腔疼痛有關，若伴隨嘔吐、腹瀉或精神不佳，更需要提高警覺，這些細節都是判斷是否該就醫的重要線索。

如何幫助狗狗恢復正常食慾

面對狗狗食慾不振，飼主可先檢視飲食內容是否適合年齡與體況，並維持固定的餵食時間與安靜的進食環境，避免頻繁更換食物造成腸胃負擔，若食慾不振持續數日，或合併體重下降與其他異常狀況，應儘早諮詢獸醫，找出真正原因，避免營養不良進一步影響健康。

透過觀察進食細節、維持穩定飲食與環境，並在異常持續時及早就醫，有助避免營養不良進一步危害健康。圖:istockphoto

狗狗食慾不振看似小事，卻可能是健康亮紅燈的早期警訊，飼主若能及早觀察、適時調整並尋求專業協助，就能避免長期營養不良帶來的風險，讓狗狗維持良好體力與生活品質，陪伴家人走得更長久。