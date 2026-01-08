狗狗食慾不振的真相 ! 一次看懂牠到底是「挑食」還是「厭食」

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主在面對狗狗食慾下降時，第一個反應往往是擔心牠是不是變挑食了，甚至開始頻繁更換飼料，但事實上，真正需要分辨的關鍵在於，狗狗是單純選擇性進食，還是身心狀態出現警訊而導致的厭食。

挑食多半與選擇權被放大有關。

挑食型的狗狗通常仍保有食慾，只是會觀察餐點內容，偏好氣味較重、口感較好的食物，這種情況常發生在零食頻繁、加料習慣固定的家庭，當狗狗知道拒吃主食後仍可能獲得更好的選項，進食自然變成一種談判行為，而非真正的食慾消失。

廣告 廣告

挑食狗狗仍有食慾，只挑氣味重或口感好的食物；厭食則對任何食物興趣缺缺，可能伴隨精神或活動力下降。 圖:istockphoto

厭食往往伴隨整體狀態的改變。

與挑食不同，厭食型狗狗對任何食物都提不起興趣，包含平時最愛的零食，進食量明顯下降，甚至連嗅聞都顯得興致缺缺，這類情況通常會同時出現精神低落、活動力下降或作息改變，反映身體不適或心理壓力正在累積。

進食態度比吃多少更重要。

判斷挑食或厭食，不能只看碗裡剩多少，而要觀察狗狗靠近食物時的反應，挑食的狗狗通常會先聞、等待或挑選，而厭食的狗狗則可能直接轉頭離開，對食物缺乏期待與動機，這種行為差異，是重要的判斷依據。

環境與情緒會影響食慾表現。

搬家、作息改變、家庭成員變動或環境噪音增加，都可能讓狗狗短暫出現厭食反應，當心理資源被用來應對環境不確定感時，進食的優先順序自然下降，這類情況若隨環境穩定而改善，通常屬於壓力型厭食。

長期食慾異常需要提高警覺。

若食慾下降持續多日，並伴隨體重變化、嘔吐、腹瀉或行為明顯改變，即使外觀看似仍有精神，也不應單純視為挑食，這可能是身體或內在壓力的早期訊號，需要進一步評估與專業協助。

判斷重點在進食態度與整體狀態，異常持續或合併其他症狀時，需及早觀察與處理。 圖:istockphoto

狗狗食慾不振，關鍵不在於牠吃不吃，而在於牠為什麼不想吃，分辨挑食與厭食，需要結合進食態度、生活環境與整體狀態來觀察，當飼主能讀懂這些細節，就能避免誤判，也更有機會在問題擴大前，給予狗狗真正需要的支持與照顧。