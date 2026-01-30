狗狗體內蛆蟲大得嚇人 台灣土狗專家涉虐待動物被起訴

新北市動保處會同協會在現場查獲狗屍體。翻攝新北市政府動物保護防疫處官網



從事台灣土狗復育、在新店山區成立「山中神犬」的負責人鄭文慶，遭民眾檢舉非法經營高砂犬繁殖場，當新北市動保處前往稽查時，從死亡的狗狗身上發現長滿大得嚇人的蛆蟲，懷疑鄭男虐待動物函送法辦，台北地檢署調查後認為鄭男涉犯《動保法》「故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」等罪嫌，依法提起公訴。

鄭文慶專注於台灣土狗研究。他對犬種有深厚興趣，曾飼養多種名犬，但在接觸台灣土狗後，被其忠誠、悟性高及驍勇善獵的特性深深吸引。為復育逐漸稀少的大型台灣犬，他深入原民部落尋找純種犬進行配種，並根據體態標準進行篩選，為提供更適合台灣土狗的生活環境，遷居新店山區，專注於犬隻飼育與研究，因此被外界封為台灣土狗專家。

廣告 廣告

新北市動保處會同協會在現場查獲離乳幼犬。翻攝新北市政府動物保護防疫處官網

新北市政府動物保護防疫處接獲民眾檢舉，指稱新店山區有民眾非法經營高砂犬繁殖場，業者長期在線上販售犬隻，價格從每隻幼犬販售6萬元至未絕育成犬販售5萬元不等，甚至有販售3隻犬總價高達23萬元的對話紀錄，由於業者未揭示合法授權字號，疑似無照營業。

新北市動保處會在現場替狗狗植入晶片。翻攝新北市政府動物保護防疫處官網

去年4月17日，動保處會同警方及台灣懷生相信動物協會前往現場稽查，共查獲68隻狗狗，其中43隻母狗、25隻公狗，全數狗狗皆未施打狂犬病疫苗、34隻未植入晶片、62隻未絕育，且有飼養不當及未獲得妥善醫療照護情形。

新北市動保處會在現場發現狗狗因不當飼養導致鐵鍊卡進脖頸肉。翻攝新北市政府動物保護防疫處官網

此外，鄭男2、33年未帶狗狗就醫，現場發現多起狗狗疏於照顧的情況，1隻狗狗因未依規定佩戴適當項圈，導致鐵鍊卡入脖頸肉中須清創治療；1隻狗狗罹患嚴重肺炎、1隻狗狗有卵巢病變；另現場發現5袋老病死屍體。動保處依據《動保法》相關規定，總計裁罰金額高達116萬8000元，並責令飼主立即將病犬送醫。

新北市動保處會同協會協助未絕育母犬以運輸籠運下山絕育。翻攝新北市政府動物保護防疫處官網

另外，動保處在第一次稽查時發現有一隻狗狗下肢癱瘓，要求鄭男必須帶狗狗去看醫生，當他們再次前往稽查時發生這隻狗狗已經死亡，因此將狗狗進行解剖查明死因，最後認為鄭男疏於照顧害狗狗死亡，鄭男涉犯刑事不法，函送北檢偵辦。

檢察官為了釐清案，傳喚當時負責解剖的獸醫師到庭作證，獸醫師證稱，當時解剖時，發現狗狗鼠蹊部有很大的蛆蟲，從狗狗的死亡時間及蛆蟲的大小來研判，這些蛆蟲應該是在狗狗生前就有，且當時狗狗應該已呈癱瘓的狀態，且癱瘓的時間已經好一陣子。

檢察官調查後認為鄭男因為疏於照顧導致這隻狗狗有嚴重的肢體殘缺，其行為已構成《動保法》「故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」等罪嫌，依法提起公訴。

更多太報報導

重賞求勇夫！經濟部更新離岸風電3-3選商草案 優勝團隊可擴增1倍開量

主計總處：去年經濟成長8.63%創15年新高 AI帶動出口、人均GDP逼近4萬美元

高雄冬日遊樂園2/7開幕 陳其邁變「陳3歲」搶先開箱