狗狗一看到東西就用鼻子「推一推」？背後原因可能讓人意想不到！

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主會發現，狗狗每次看到桌上的物品或地上的小東西，總會忍不住用鼻子「推一推」，看起來既好奇又滑稽。這個行為並非單純玩耍，而是融合了探索、情緒調節與社交互動的多重意義。

探索環境的本能行為

狗狗的主要感官是嗅覺，鼻子是牠們認識世界的重要工具，當狗狗用鼻子推動物品時，其實是在測試物體的形狀、重量與氣味，判斷是否安全或可能有食物來源，類似幼犬探索世界的方式，是本能驅動的探索行為，也是一種學習環境的途徑，透過不斷推動和嗅聞，狗狗能累積對家中物品和周遭環境的認識，建立熟悉感。

當狗狗對環境新奇或緊張時，推動物品能讓牠們轉移焦慮，穩定情緒。圖:unsplash

舒緩心理壓力

推動物品也可能是狗狗自我安撫的一種方式，在環境出現新刺激或讓牠感到緊張的情況下，例如陌生人來訪、家中裝潢改變或聲音突然增加，狗狗可能透過「推一推」來釋放壓力，這樣能讓牠集中注意力，轉移焦慮感，穩定情緒。

社交與互動的訊號

部分狗狗會用鼻子推物品來引起飼主注意，或邀請互動，當牠看到主人忙碌，可能推動腳邊的玩具、球或其他物品，暗示希望被注意或開始遊戲，這是一種溫和的社交行為，反映狗狗對主人的依附與信任，也顯示牠們希望參與家庭生活，建立心理連結。

練習控制力與協調能力

用鼻子推東西同時能幫助狗狗練習肌肉控制與協調性，推動不同大小或重量的物品，狗狗需要調整力道和角度，鍛鍊鼻子、下顎與前肢的協調，對幼犬或活躍成年犬尤其重要，能刺激身心發展，增進探索能力和敏捷性。

飼主應對建議

面對狗狗喜歡用鼻子推物品的行為，飼主可以從提供安全探索空間、引導正確互動，以及觀察行為模式三方面著手，讓狗狗在安全環境中自由探索，提供不易破壞或危險的物品，滿足探索和好奇心外也降低意外風險，其次，若狗狗開始推動易碎物品，可透過替代物品轉移注意力，教導哪些東西可以玩、哪些不行，逐步建立規則意識，避免破壞或傷害。

對狗狗來說，推玩具能吸引注意、增進依附，也鍛鍊鼻子與前肢控制力。圖:unsplash

狗狗用鼻子推動物品，看似簡單可愛，其實結合了探索本能、心理調節、社交互動與協調能力鍛鍊，理解背後原因，不僅能減少誤解，也能協助飼主提供更符合需求的環境與互動方式，適度引導、觀察行為並提供安全玩具，能讓毛孩快樂探索、舒緩壓力，同時保持身心健康，打造幸福的日常生活。