狗狗「追尾巴」的無聲求救！解析背後恐隱藏的焦慮與健康警訊

火報記者 張舜傑／報導

狗狗追尾巴看似可愛，但若頻繁或伴隨焦躁，就可能反映身體或心理不適。這不只是玩耍或好奇，背後可能藏有焦慮、壓力或健康問題，了解原因，有助飼主協助毛孩舒緩壓力、維持健康。

行為背後的心理因素

狗狗追尾巴常見於焦慮或心理壓力大的情況。例如長時間獨處、環境改變、家庭新成員加入，或主人忙碌忽略互動，狗狗可能透過追尾巴來釋放多餘的情緒能量。這種行為有時是一種自我安撫方式，幫助牠們在心理壓力下保持穩定，但如果出現無法自控的追尾巴行為，就可能演變成強迫性行為，影響生活品質。

廣告 廣告

飼主可透過觀察行為頻率與伴隨症狀、提供規律運動與互動、維護環境安全，必要時則須帶狗狗就醫。圖:istockphoto

可能隱藏的健康警訊

除了心理因素，追尾巴也可能反映身體不適。狗狗若感到肛門腺不適、皮膚癢、寄生蟲叮咬或關節疼痛，會透過舔尾巴、追尾巴的方式嘗試緩解不適。若伴隨紅腫、掉毛或皮膚破損，則更應提高警覺，因為這可能是慢性皮膚炎、跳蚤叮咬或其他皮膚疾病的徵兆。高頻度的追尾巴行為，也可能加重關節或脊椎負擔，長期下來會影響狗狗的活動能力。

飼主應對策略

面對狗狗追尾巴的行為，飼主可以從觀察、環境調整與互動引導三方面著手，可以先從觀察行為的頻率、持續時間以及伴隨症狀，有助於判斷是心理焦慮還是身體不適，再到提供規律的運動、互動與遊戲，能幫助狗狗釋放多餘能量，減少焦慮行為的出現，同時，維護環境安全，避免尾巴被夾到或受傷，若發現紅腫、掉毛或持續強迫性追尾巴，應立即帶狗狗就醫，排除皮膚、寄生蟲或關節問題。

狗狗追尾巴的行為，表面看似調皮可愛，其實可能是無聲求救訊號，反映心理壓力或身體不適，飼主應細心觀察、理解行為背後的意涵，並透過規律運動、環境安全與必要就醫，協助毛孩維持心理穩定與身體健康，讓牠們能快樂自在地生活。