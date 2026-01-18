狗界時尚明星！阿富汗獵犬被網友封為「地表最強超模」

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近國外的社群平台被一隻「時尚感爆表」的阿富汗獵犬全面洗版，這隻名叫「 Samantha 」的狗狗，憑藉著自帶距離感的高冷神情，修長身形與精緻浮誇的穿搭風格，迅速在網路上掀起熱議，牠從氣場到造型完成度，幾乎每一張照片都像時尚大片，因此被大量網友封為「狗界超模」。

根據外媒報導，「 Samantha 」平日居住在蘇格蘭的首都愛丁堡，是一隻本身就帶有貴族氣質的阿富汗獵犬，這個品種向來以優雅長毛與高冷氣場著稱，但真正讓牠脫穎而出的，其實是主人為牠量身打造的完整時尚人設。

「 Samantha 」的主人為愛犬搭配了各種時尚配件，被網友稱呼為「狗界超模」

「 Samantha 」的穿搭幾乎比照人類時裝週規格的操作，不僅身披貂皮大衣、西裝襯衫、披肩外套與墨鏡輪番上陣，整體造型層次分明，搭配絲毫不馬虎，更誇張的是，牠的髮型還會隨著穿搭變化，一頭柔順長毛時而自然披散，時而變成包頭、公主頭或馬尾，再搭配貝蕾帽、毛帽、絲巾甚至蝴蝶結簡直完美。

隨著越來越多照片曝光後，「 Samantha 」迅速累積超過十萬粉絲，影片動輒突破百萬觀看次數，人氣完全不輸專業網紅，立刻引發網友熱烈討論，不少人紛紛感嘆「比人類還潮」、「厲害的根本是主人吧」、「完美模特和最強造型師」、「氣場全開堪比好萊塢大明星」、「狗界超模」。