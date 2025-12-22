狗界最強吃醋王？柴犬躲牆角「面壁」只因主人看電視太著迷

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一段「柴犬吃醋面壁」的有趣畫面在網路上引發熱議，飼主因為在看綜藝節目時，隨口稱讚了螢幕裡的狗狗，竟讓家中的小柴犬情緒翻湧，牠沒有吠叫也沒有搗蛋，而是默默地走到牆邊「面壁反省」，彷彿陷入深度的自我懷疑，讓網友忍不住紛紛笑翻。

該名飼主表示，當天自己原本只是在家放鬆看節目，突然看到電視裡出現了一隻討喜的狗狗，便順口讚嘆了一句，沒想到話音剛落，原本在一旁的愛犬卻立刻豎起耳朵，神情明顯出現變化，像是意識到了主人剛才的行為與代表的含意。

廣告 廣告

柴犬聽到主人誇獎其他狗狗後，開始陷入深深的自我懷疑

(示意圖/Unsplash)

不過小柴犬並沒有做出激烈反應，而是選擇安靜地走向牆邊，額頭緊貼著牆面，整隻狗背影寫滿委屈，彷彿在無聲質問「我是不是不夠可愛」，讓飼主見狀後趕緊上前將牠抱起來安撫，不僅轉了幾圈哄牠開心，還連續親了好幾下，試圖幫助愛犬重拾信心，場面既好笑又溫馨。

故事曝光後，引起大量網友留言與討論，有人忍不住笑說「柴犬真的超愛吃醋」、「這隻狗狗也太好笑」、「看起來安全感不夠」、「面壁思過到底是哪招」，還有網友調侃，建議飼主下次乾脆直接關掉電視，避免毛孩的情緒再度爆炸。