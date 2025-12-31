狗界藝術家轉世？柯基犬狂吃「顏料」一臉呆萌又毫無悔意

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一名女子分享家中令人崩潰的經歷引發網友共鳴，她表示自家年僅1歲多的柯基犬，總是趁主人外出不在家時，對著各種顏料「大快朵頤」，讓家裡的地板與毛毯全都被染上顏色，仿佛闖入了狗體藝術展場，更讓人哭笑不得的是，這場災難的始作俑者不僅毫無悔意，甚至連排泄物都呈現各種顏色，實在是將闖禍的技能推高到了新高度。

該名女子家中飼養一隻1歲多的柯基犬「油條」，牠平時總是活潑好動，對各種新奇物品充滿好奇，尤其對主人存放的油畫顏料情有獨鍾，這天飼主外出返家後，一開門便被眼前景象嚇傻，只見家中宛如被潑灑過大量藍色染料，地板與毛毯無一倖免，整個空間彷彿成了「藍色海洋」。

女子坦言，愛犬其實早有「前科」，過去也曾偷吃黃色與紅色顏料

(示意圖/Unsplash)

正當她準備檢查顏料是否遭殃時，「油條」卻一臉開心地現身迎接，神情淡定地彷彿像什麼事都沒發生，但牠的嘴巴與四肢早已沾滿藍色顏料，更離譜的是，狗狗之後排出的糞便竟也呈現藍色，讓飼主當場崩潰，立刻帶牠就醫檢查。

所幸經過醫院檢查評估後「油條」並無大礙，只是因誤食顏料造成的暫時性顏色改變，後續排泄狀況也逐漸恢復正常，事後飼主也坦言，愛犬其實早有「前科」，過去曾偷吃黃色與紅色顏料，並「原色輸出」，沒想到這次挑戰難度再次升級。

故事曝光後，立刻引來大量網友留言並分享類似經驗，有人笑稱「這狗狗也太貪吃了」、「連顏料都不放過」、「好奇到底嘗起來如何」，也有人表示自家狗狗曾因誤食紅色顏料被誤會遭虐待，提醒大家一定要將顏料、化妝品等物品妥善收好，以免發生危險。