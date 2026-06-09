《狗蛋大兵》郝劭文、楊小黎合體了！庾澄慶秒陷入回憶殺

楊小黎（左起）、庾澄慶、郝劭文難得同框。（公視提供）

哈林（庾澄慶）主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來藝人楊小黎、郝劭文，歌手林佳儀、曾薀帆與歷史教師「老瑜」、陳啟鵬等同上節目。節目上出題「以前『抓猴』是刑事案件，現在已經不是了」，讓「最強螢幕情侶」楊小黎、郝劭文牽手站同邊選「╳」，還跟選「○」者展開激辯，趣味內容將在明晚9時公視播出。

楊小黎、郝劭文齊宣傳《像你這道菜》，郝劭文曾在5歲左右上《超級星期天》與哈林同台，許久未在台灣錄影，哈林看見依舊可愛的郝劭文，特別湊上前去捏了他圓圓的臉頰，笑說「我真的忍不住，想捏一下！」一臉享受的郝劭文則笑說：「下次我把女兒送去借你捏一下，也是肥肥的」，還說「現在一歲了，正可愛時候」，哈林則回「一歲了應該會走路了」，兩人爸爸經聊開，棚內洋溢滿滿父愛，場面溫馨。

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庾澄慶直捏郝劭文的臉，笑容滿溢。（公視提供）

面對節目的「抓猴」題，楊小黎在對錯之間猶豫不決，最後與郝劭文一起選「╳」，哈林問楊小黎「妳被他吸過去了吧？」，還笑稱「兩位是緣盡情未了！」楊小黎則羞說「我想跟他走一回吧！」，而郝劭文打趣稱「我來狡辯一下，這個抓猴過去是！現在也是刑事案件。」楊小黎也力挺郝劭文表示「他說的都對啦！」

五題答完，過去參賽曾拿到「金牌探員」登上最高階的楊小黎竟在第一關就低分被淘汰。反而是外型相似的郝劭文與歷史教師老瑜雙雙挺進最後一關，哈林看了笑說「這下X世代的郝劭文跟Y世代的郝劭文要同台競技！」，兩人也展開激烈廝殺到最後一題才分出勝負。《哈！真相大白了》公視每週一至三晚間9時首播。

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