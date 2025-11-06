狗隻遭分解殘殺！竟查出失蹤犬隻晶片 飼主崩潰痛哭

新竹縣議員朱健銘指出，雲林在7月間也發生狗隻遭分解屠宰的案件。（翻攝朱健銘臉書）

台中后里發生一起駭人聽聞的非法販售狗肉案件，警方與動保人士聯手查緝時，竟在狗屠體中掃出晶片，證實是一隻失蹤兩個月的狗「多多」。

晶片驗出「多多」身分 飼主崩潰難接受

警方指出，涉案的越南籍移工杜姓男子在住處被查獲冷凍的狗屠體約16公斤與保育類水鹿肉約6公斤，現場還有刀械、磅秤等工具。杜男起初否認販售狗肉，聲稱「這是山羌」，但警方掃描其中一袋肉塊後驚見晶片，證實竟是新竹一隻走失的黃狗「多多」。飼主得知後悲痛萬分，表示狗狗從小養到大，走失後四處張貼尋狗啟事，沒想到最後卻成了別人口中的「食材」。

非法交易鏈年賺2,000萬 動保團體籲修法重罰

新竹縣議員朱健銘指出，這類案件並非單一事件，早在7月雲林也查出越南移工販售狗肉，涉及5隻犬屠體共65公斤，卻僅以《動保法》開罰10萬元結案。他痛批現行法令過於寬鬆，難以遏止地下屠宰現象。動保團體更揭露，捕狗移工多透過陷阱或藥物宰殺，組織化程度高、年獲利恐達新台幣2,000萬元。

台中市動保處表示，該行為已明顯違反《動物保護法》，後續將依法移送偵辦。不過，由於多數案件缺乏現場宰殺證據，加上部分嫌犯逃逸出境，使執法難度極高。動保人士呼籲中央應儘速修法，提高刑責並加強查緝，防止更多無辜犬貓慘遭毒手。

