狗頭幫主「瘋寬」陳屍車內！心臟中彈身亡震驚各界

南投警分局昨日下午2點30分接獲民眾報案，指稱在名間殯儀館後方自行車道發現一名男子倒臥轎車駕駛座，經呼叫沒有任何反應。

員警會同救護人員趕往現場，破窗將人拉出檢傷，發現男子胸口中彈明顯死亡，身旁留有一把手槍，車內及四周無打鬥跡象。

經查證，死者為外號「瘋寬」的53歲吳姓角頭吳聰寬。警方調閱附近路口監視器畫面，發現吳男昨天下午駕駛鄰居車輛外出後即失去聯繫。

鑑識人員現場採證，從現場跡證初步研判，吳男疑似持手槍自戕身亡。

吳聰寬在南投濁水溪一帶經營地下賭場與砂石買賣，平日行事作風兇狠強悍。他最為人知的事蹟，是將自己飼養的比特犬頭像製成「通行證」，規定所有進入工地的砂石車都必須張貼出示，藉此壟斷運輸權與地方工程標案，因而有「狗頭幫」之稱。

吳男過去前科累累，曾在討賭債時用老虎鉗剪斷被害人手指，還曾因砂石品質糾紛衝入業者家中施暴。去年7月，他涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索100多萬元，檢警在8月底執行攻堅行動，當場逮捕吳男及多名小弟。

當時警方在現場查扣5把長短槍、200多顆子彈，火力相當驚人。其中一把KSG霰彈槍，正是電影「捍衛任務」中主角基努李維扮演的「殺神」角色所使用的武器，顯示吳男擁有的火力之強大。

如今這位曾經在地方上呼風喚雨的角頭，被發現陳屍車內的消息傳出後，震驚中部黑道幫派，各界對於他的死訊議論紛紛。警方已報請檢察官相驗，將進一步釐清確切死因，並深入追查槍枝來源。

