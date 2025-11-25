狗頭幫角頭「瘋寬」心臟中彈 友人悲曝：對親友很照顧

53歲的吳姓男子是南投縣知名角頭「瘋寬」，在地方上有「狗頭幫老大」的稱號。（圖／東森新聞）





53歲的吳姓男子是南投縣知名角頭「瘋寬」，在地方上有「狗頭幫老大」的稱號，昨（24）天下午被發現陳屍殯儀館旁邊，心臟中彈疑似舉槍自戕，消息曝光，震驚中部黑道幫派。今（25）日上午相驗完畢，檢方並未透露死因，不過死者家屬到場時哽咽痛哭，對於突如其來的噩耗無法接受。

經調查後確定吳男是自戕，但由於他行事手段兇殘，在外樹敵不少，而且事業龐大，今日上午相驗完畢，家屬到場確認身分當場痛哭失聲，此外還有有人透露，儘管吳男個性剛烈，但對家人及朋友都照顧有加。

事發在24日下午2點多，一名民眾經過南投名間殯儀館後方自行車道，看見有人亂停車，於是上前查看，就看到男子躺在車內一動也不動，但怎樣都叫不醒，發覺不對勁馬上報警，警方馬上派人前往鑑識，發現男子胸部中彈，現場還有一把槍，確認他是持槍自戕，清查身份赫然發現，他是南投知名的地方角頭。

臉書大頭貼與自己的比特犬開心合影，53歲的吳姓男子人稱瘋寬，是南投知名的地方角頭，他長年壟斷濁水溪疏濬工程，還用比特犬頭像，製作通行證所以被稱為狗頭幫，他還經營地下賭場，手段極為兇狠，曾經用老虎鉗剪斷賭客的手指。他也有經營砂石場，有次業者不滿他提供的砂石品質，他就衝入對方家裡進行毒打，讓被害人心生畏懼付款，甚至還冒名勒索集集攔河堰的承包商100多萬元。甚至連自己的女友也不放過，女友想分手，他就拿球棒毆打女友，還要求對方償還97萬元債務。

2024年大批特警荷槍實彈，直衝他藏身的名間工寮，他當時正在休息，只能束手就擒，警方同時查扣槍枝和子彈，其中KSG霰彈槍還是電影「捍衛任務」中，綽號「殺神」的基努李維所用的槍枝，南投分局偵查隊隊長李義勇：「疑似持槍自戕，現場還留有槍枝，本分局正針對死因及，槍枝來源了解偵辦中。」

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

