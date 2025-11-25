「狗頭幫」角頭瘋寬自戕亡！斷指討債、狗咬胯下惡行全曝

江湖人稱「瘋寬」的53歲南投角頭吳姓男子，24日被發現陳屍停在殯儀館旁的自小客車，警方初判為槍枝自戕案。（圖／翻攝自Google Maps）





江湖人稱「瘋寬」的53歲南投角頭吳姓男子，24日被發現陳屍停在殯儀館旁的自小客車，警方初判為槍枝自戕案，詳細死因仍待檢方相驗。吳男生前作惡多端，除了違反擁槍外，還多次捲入恐嚇、暴力討債等案，包含以老虎鉗剪斷人手指、放比特犬攻擊，多次進出監獄，惡行滿滿。

判決書上滿滿的吳姓男子惡行，他在濁水溪一帶經營地下賭場與砂石買賣，出入的砂石車都須貼上自製的「比特犬通行證」，因而有「狗頭幫」之稱。2022年8月，吳男不滿被李男追討工程欠款，烙人圍毆李男、揚言要斷手斷腳，並下令自己飼養的比特犬攻擊對方，一張嘴就是朝脖子及胯下猛咬，最終導致李男全身嚴重傷勢。

廣告 廣告

此外，吳男曾於廖男的賭場賭輸250萬元，事後得知該賭場有詐賭之情事，在2013年9月找人一起毆打廖男，並持老虎鉗剪斷廖男的左手小拇指骨頭，剩下些許皮膚連繫斷指，還拿槍恐嚇、把廖男關進後車箱凌虐。

去年吳男遭檢警攻堅，查獲4把90手槍、1把KSG霰彈槍、89發霰彈、56發手槍子彈，其中KSG霰彈槍為電影《捍衛任務》中綽號「殺神」基努李維的同款用槍。檢警查扣槍枝市價破百萬，另也搜出少量海洛因、安非他命等毒品。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

濁水溪角頭「瘋寬」陳屍殯儀館後方 現場留槍疑自戕

獨家／男撞壞海神自稱角頭 網路被開副本懸賞3萬

惹到角頭？黑衣人衝撞招待所 囂張拍影片PO網

