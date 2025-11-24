「狗頭幫」角頭「瘋寬」心臟中彈陳屍殯儀館旁…現場留槍疑自戕

社會中心／南投報導

角頭「瘋寬」陳屍殯儀館後方車上，手邊有一把槍支，警方將追查來源。（圖／翻攝自google街景畫面）

南投一名民眾昨（24）日在名間鄉殯儀館後方的一輛轎車內發現，有名男子一動不動倒臥駕駛座，無論如何叫喚也沒獲得回應，驚覺有異馬上報警；警方到場後，發現男子心臟中彈、已明顯死亡，現場留有一把槍。經調查，確認死者竟是外號「瘋寬」的吳姓地方角頭（53歲），初步研判疑似開槍自戕，將針對槍械來源及自戕原因偵辦，並報請檢察官相驗。

南投警分局24日下午14時30分許接獲民眾報案，指殯儀館後方自行車道旁，疑似有一名男子陳屍車內，隨即派員前往處理；警方到場後，發現死者胸口中彈、明顯死亡，身旁還留有一把手槍，車內及周圍則無打鬥等跡象，疑似持槍自戕，立即封鎖現場。

警方調查後，發現死者外號「瘋寬」的吳姓地方角頭，在駕駛鄰居車輛外出後就失去聯繫，沒想到，再被發現竟已身亡。警方鑑識小組勘驗後，初步研判死者疑持手槍自戕，現已報請檢察官相驗，以便進一步調查釐清死因，同時也將深入追查槍枝來源。

據了解，吳男長期在濁水溪地區從事砂石買賣與地下賭場生意；此外，因將比特犬頭像製成「通行證」抽取規費，而獲得「狗頭幫」之稱；此外，吳男曾多次捲入恐嚇、暴力討債與槍砲案，因持有槍械等案件遭刑事局多次查緝，去年更因非法持槍行為，短時間內5度遭警方查獲，一生前科累累。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

