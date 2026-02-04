「狗」咩拿賽！黑狗竄國道 駕駛「突煞停」救援

國道一號新竹湖口路段內線道突然出現一隻黑狗，有駕駛為了救狗直接臨停在路中央。（圖／翻攝自 ＠gto3067878 Threads）





國道一號新竹湖口路段，內線道突然出現一隻黑狗，有駕駛為了救狗，竟然直接臨停在路中央，當時其他車輛時速都破百被嚇壞，還好及時煞車才沒發生連環車禍，但臨停在中央的行為也已經觸法，最高可能將會被罰3萬6。

高速公路內線車道上，竟然有隻大黑狗正在到處跑。目擊駕駛：「有狗狗，唉呦，他直接停下來，喔到底在幹嘛，他會被咬。」

開在最前方的休旅車緊急煞停，幸虧後方其他駕駛趕緊放慢車速，才沒發生追撞。但休旅車上，女駕駛卻下車，似乎想要將黑狗抓上車。

目擊駕駛：「他還被狗咬你看，我無言。」

但女子不是狗主人，黑狗兄根本不領情，對著女子不斷狂吠，一人一狗就這麼在國道上追趕跑跳，其他駕駛只能無奈繞道而行。

目擊駕駛：「時速100多，沒看到的就給你追撞了，追撞的話就好幾台，一定都這樣。」

驚險一幕發生在2／3中午11點多，當時幾乎所有車輛時速都破百，女駕駛或許好心想救狗，但處理方式卻引發議論。

民眾：「當然不能這樣，因為妳為了救一隻狗，很多人會有傷亡的危險。」

不過也有人認為，車子停下好歹能夠示警，要是狗亂竄到其他車道，反而會讓事故更嚴重。

民眾：「因為你驟停會影響安全，但你如果沒有停，那隻狗可能就有生命危險，所以我覺得他應該也是很為難。

楊梅分隊長趙冠瑜：「在行駛途中，任意驟然減速，煞車或於車道中暫停之行為，可處新台幣6千元以上，3萬6以下罰鍰。」

國道上臨停救狗也許出於善心，但對民眾自身、狗狗，或其他用路人來說都存在危險，還是該請打高公局通報專線，或撥打110讓國道警察處理，交給專業的來才行。

