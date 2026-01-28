「狙擊手莢艙」春節加強戰備首度亮相 F-16罕見女飛官駕戰機緊急升空

國軍春節加強戰備今（28）日進入第二天，繼昨日展示F-16升空後，今日展示潛力掛彈項目和戰機緊急升空，並讓媒體近距離拍攝F-16，其中，多次在中共軍演期間，標定中共戰機、航母的狙擊手莢艙，是首度在春巡亮相。而另一個焦點，在於緊急升空的F-16中，其中一位飛官是少有的女飛官陳怡慈上尉，她以簡潔、俐落的動作完成飛機各項檢查，並迅捷的姿態登上飛機座艙，駕駛機號6684戰機，成功吸引眾媒體的鏡頭。

空軍司令部表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮。演訓期間，專業地勤在指定時限內進行潛力裝掛，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送作業；另依戰備需求，亦區分為「完成」及「恢復」戰備，本次F-16裝載構型為「恢復」防空外型，掛載包括AIM-120飛彈、AIM-9M飛彈。

國防部28日舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，圖為F-16潛力裝掛作業。（劉偉宏攝）

值得注意的是，先前在中共軍演多次標定共軍戰機、航母的狙擊手莢艙也首度在春節加強備戰亮相，該莢艙約2.5公尺，重量200公斤，最遠可達187公里，當莢艙開啟後，會保持錄影同時可以提供飛行員遠距移動目標標定、分析，並導引炸彈完成精準攻擊，可幫助我快速清楚辨識敵機外貌，且可在不觸發共機雷達警告器的情況下，緊密掌握動態；先前共軍的軍演所對外揭露的影片、照片就是由狙擊手莢艙獲得。

另據了解，目前狙擊手莢艙的使用頻率相當高，基本上只要戰訓任務，一定都會配一具莢艙上去進行偵照。此外，在緊急升空操演項目時，陳怡慈也以女飛官的身份成功吸引媒體鏡頭，而她在上機前的檢查，更是相當仔細，舉手投足之間，都充分展現專業。



