「狙擊手」莢艙增通訊陣列 強化4代機聯戰效能

記者賴韋廷／綜合報導

洛克希德馬丁集團日前推出AAQ-33「狙擊手」網路化標定莢艙（Sniper NTP），將配備多重數據鏈、多重處理器的「混合基地臺」（HBS）整合至「狙擊手」莢艙，可大幅提升第4代戰機與跨平臺情資共享能量。

軍聞網站「The Aviationist」報導，Sniper NTP是在現役「狙擊手」先進目標標定莢艙（Sniper ATP）結構中段，增設「混合基地臺」通訊陣列，其採用彈性整合架構，可接收多種數據鏈與感測器發送數據，同時具備「隨插即用」功能，讓掛載新版莢艙的第4代戰機，無須升級航電系統即可掛載，具備便利操作彈性。

廣告 廣告

洛馬表示，新版莢艙可讓F-15、F-16等4代機接收與使用不同平臺感測器偵獲的數據，也能與F-35內建的「多功能先進資料鏈」（MADL）搭配，由F-35戰機在匿蹤狀態下識別與定位目標，並透過MADL將精確數據傳送給4代機，進而使用遠程武器發動攻擊。不僅能提升跨機種資料共享能量，也可讓4代機具備戰場通訊中繼與傳輸能力，進而作為「機動自主網路」（MANET）平臺，大幅提升網路化作戰能力。

報導說，美軍與各國盟邦戰機目前已配備近1700組同型莢艙，由於4代機將持續服役，新版莢艙可望沿用既有操作經驗，讓第4代戰機與地面指揮中心、無人機、艦艇與衛星共享數據，大幅提升美軍與盟邦的作業互通性及作戰優勢。

「狙擊手NTP」莢艙在結構中段增設整合通訊陣列，用於接收數據鏈與感測器數據。（取自洛馬網站）

「狙擊手NTP」可望大幅提升第4代戰機的網路化作戰能力。圖為美軍F-16戰機掛載「狙擊手ATP」莢艙。 （取自DVIDS網站）