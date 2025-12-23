「狙擊蝴蝶」周柯宇撞臉陳鑫海 網驚：根本雙胞胎

周柯宇因「狙擊蝴蝶」一舉走紅。(取材自微博)

新生代男星周柯宇搭檔大19歲女星陳妍希，主演都市甜寵劇「狙擊蝴蝶」暴紅，一躍成為「奶狗系」代表。隨著周柯宇走紅，不少網友發現，他和「墨雨雲間」男星陳鑫海「撞臉」，兩人不論是兩人眉骨走向、鼻梁弧度、下顎線角度都高度重合，讓不少人直呼「根本是雙胞胎」、「傻傻分不清」，相關話題引爆全網。

23歲的周柯宇和24歲的陳鑫海年齡相近，身高也都在180公分以上，兩人一樣都是濃顏系長相，擁有劍眉星目、高挺鼻梁和流暢下顎線，皮膚也都非常白皙，側顏尤其相似，常被觀眾誤認，甚至有不少人直呼，「這不是同一個人嗎」、「真的認不出來」。

據悉，周柯宇是偶像男團出身，轉型演員後以「狙擊蝴蝶」中「李霧」一角出圈，他在綜藝「開始推理吧」也展現高度邏輯能力與舞台魅力；陳鑫海則是透過選秀節目「少年之名」進入演藝圈，之後憑藉網劇「最食人間煙火色」走紅，並因「墨雨雲間」等劇獲得更多關注。

兩人外型雖有相似之處，但氣質上卻截然不同。

周柯宇個性較為活潑，陳鑫海則是比較內斂，兩人還有一個關鍵不同，就是陳鑫海鼻尖有一顆小痣，被粉絲戲稱為「天然防偽標誌」。

值得一提的是，日前星光大賞頒獎禮上，獲獎人陳妍希一句「感謝弟弟周柯宇」的感言，竟因導播將鏡頭切向陳鑫海，意外上演內娛年度最戲劇性「錯位名場面」。陳鑫海錯愕表情被製成「我是誰我在哪裡」表情包瘋傳，相關話題更是登上熱搜。事後，陳鑫海工作室幽默回應「導播調皮」。

