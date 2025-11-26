《狙擊蝴蝶》定檔！陳妍希與周柯宇19歲差激情畫面曝光 網友暴動了
娛樂中心／綜合報導
《狙擊蝴蝶》定檔消息一出，陳妍希、周柯宇主演、現實年齡差高達19歲的姐弟戀設定瞬間衝上熱搜，引發網友瘋狂討論。陳妍希離婚後作品連番推出，都有不錯的成績，這次與23歲小鮮肉攜手主演新劇更是未播先轟動，尤其兩人站在一起「零違和」、吻戲片段火力全開，更讓觀眾直呼：「真的會想追！」
兩部新劇同檔競爭 陳妍希、陳曉前後腳上線成焦點
陳妍希與前夫陳曉在今年2月宣布結束9年婚姻後，雙方的新戲竟不約而同在年底同檔期亮相，也成為外界關注話題。
陳曉主演的古裝劇《大生意人》已於25日在央視與愛奇藝開播；而陳妍希、周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》則正式確定將於12月4日上線騰訊影片。兩部作品強勢接連登場，讓粉絲直呼：「這月追劇壓力好大！」
陳妍希離婚後事業加速回春 精準詮釋角色再登熱搜
離婚後的陳妍希火力全開，今年出演《藏海傳》、《親愛的仇敵》都引發好評。在《藏海傳》中她飾演肖戰母親、鍾漢良妻子，戲份不多卻以細膩表演引起關注；《親愛的仇敵》中她與高葉詮釋「相愛相殺閨蜜」，成功帶動討論度，多次登上微博熱搜。
《狙擊蝴蝶》則被視為她「2025年的重頭戲」，還未播就憑19歲姐弟戀搭配、預告中濃烈情感火花，引起網友高度期待。
《狙擊蝴蝶》劇情亮點：姐弟戀 x 重生般的救贖情感
《狙擊蝴蝶》改編自七寶酥同名小說，由陳妍希飾演的岑矜，是一位在離婚後陷入人生谷底的都市女性。就在她心力交瘁之際，接到了曾受她資助的鄉村少年李霧（周柯宇飾）的求助電話。
她決定把無依無靠的李霧接到海市生活並協助學業；而李霧的懂事、堅韌，也成為岑矜重新振作的力量。兩人相互陪伴、共同成長，彼此在對方生命中留下無可取代的位置。
「多年後再重逢」— 情感累積成姐弟戀核心張力
李霧努力讀書，最終考上夢想中的大學，也逐漸明白自己對岑矜的真實感情。然而岑矜因現實差距而不敢回應，他心碎遠走他鄉。六年後，李霧以更成熟的姿態回到海市，與岑矜再次重逢。曾經壓抑的情感再次湧現，他不再逃避；她也終於願意面對內心深處的牽掛。這段「從救贖到愛情」的姐弟戀設定，被許多網友評為「極具代入感」與「比甜寵更深刻」。
年齡差19歲引爆討論 觀眾：戲裡能甜，現實很難！
對此，「姐弟戀的合理性」瞬間成網路話題焦點，大部分討論集中在兩位主角「現實高達19歲的年齡差」，不少觀眾直言：「42歲陳妍希跟23歲周柯宇站在一起竟然毫無違和，尊的有嚇到！」、「年齡差能拍出這麼自然，服了演技。」、「現實不太可能，但劇裡這對我可以嗑！」、「我完全被預告燒到！吻戲太狠了吧～我先跪了。」、「陳妍希狀態超好，看不出42歲，她真的吃防腐？」
也有人討論現實中的姐弟戀困難度：「19歲差…現實裡真的難，但放在劇裡就是浪漫。」、「愛情劇就是要突破現實的不可能，才有甜度啊。」
姐弟戀為何能「越不合理越浪漫」？
多位劇評人指出，姐弟戀題材往往在影視中比現實更具吸引力，原因就在於「反差」與「突破框架」。現實世界裡，年齡差距往往伴隨外貌、自我價值、生活階段的巨大差距；但在劇中，愛情可以純粹、奔放，甚至帶著救贖意味。《狙擊蝴蝶》正是以「現實不易、劇中浪漫」的極端反差，成功吸引觀眾目光。
結語：19歲差姐弟戀怎麼拍？《狙擊蝴蝶》被視為年底最值得期待的愛情劇
《狙擊蝴蝶》以極具張力的姐弟戀故事，加上陳妍希與周柯宇「超越年齡的化學反應」，成為年底最受討論的陸劇之一。12月4日正式上線後，勢必將再掀起另一波高潮。
更多三立新聞網報導
陳曉憔悴現身新劇活動！與陳妍希新作正面撞檔 網驚：他怎麼瘦成這樣？
于朦朧墜亡案「被寫進考卷」？網怒：洗腦洗到學生頭上算哪招
盤點古代宮廷刑法：皇帝懲罰後宮妃子的刑罰有哪些？冷宮並不是最可怕的
印度女孩為何不嫁中國男人？印度女孩：嫁給中國人會讓家族蒙羞
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 7 小時前
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 7 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 12 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平常超理性，一談戀愛就變工具人的星座TOP4：天秤愛到忘了自己，「這星座」全心付出到自己累壞
有些星座平常超理性、講道理一把罩，朋友有事他們分析得頭頭是道，但一談戀愛——理智全關、情緒全開，秒變「愛情工具人」。什麼都幫、什麼都做，還怕對方太累、太煩、太辛苦。今天就來看看，這四個「理智歸零、愛到不行」的星座 TOP4！bella儂儂 ・ 9 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 12 小時前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 3 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前