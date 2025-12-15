《狙擊蝴蝶》迎大結局！陳妍希、周柯宇互動曖昧粉絲嗨翻

周柯宇（左）、陳妍希上演「姐弟戀」曖昧拉扯。（翻攝狙擊蝴蝶微博）

女星陳妍希與周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近日迎來大結局，兩人的微博互動也成為劇迷關注焦點。劇集收官當天，15日陳妍希率先在微博發文寫下「李霧，禮物」，並標記周柯宇，搭配劇中兩人頭頂吻的畫面，簡短一句話卻充滿巧思，引發不少粉絲討論。

僅隔數分鐘，周柯宇隨即回應，以角色名互動寫道「岑矜，謝謝你讓我來到你身邊」，同樣附上劇中吻戲的拍立得照片。兩人以角色身分隔空呼應，加上「李霧」與「禮物」的諧音巧合，大方的宣傳方式讓不少粉絲看得心癢癢，相關話題迅速在社群平台延燒。

雖然雙方僅是為戲宣傳，但仍讓不少入戲太深的觀眾一時抽離不了，留言區湧入大量劇粉回應，「真的好像在官宣」、「偷偷磕一下」、「售後太有誠意了」、「劇粉表示非常滿意」、「好羨慕大大方方的劇宣」、「確實有一種在官宣的感覺了」，甚至有人笑稱「就算是為了我也在一起吧」，討論熱度居高不下。

《狙擊蝴蝶》由陳妍希與周柯宇主演，劇情描寫都市女性岑矜在人生低谷時，意外與來自山村的少年李霧產生交集，兩人在陪伴與依靠中逐漸治癒彼此。該劇播出後口碑逆勢成長，成為今年話題度不斷的黑馬作品，而大結局後兩位主演自然又帶點曖昧的互動，也替整部作品畫下餘韻十足的句點。

