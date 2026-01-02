《狙擊蝴蝶》陳妍希42歲童顏太逆天！水腫體質減肥法曝光，營養師：這樣吃瘦身不卡關！
2025爆紅陸劇《狙擊蝴蝶》你看了嗎？開播時低調，卻隨著劇情推進口碑逆襲，被觀眾封為年末黑馬。由陳妍希與周柯宇主演，兩人相差19歲卻毫無違和，CP感爆棚，也讓不少觀眾重新被陳妍希圈粉。
隨著戲劇熱度攀升，陳妍希再度登上熱搜，從妝容保養到身材管理都是話題。42歲依舊維持童顏與纖細線條，讓網友忍不住感嘆：「這狀態真的太不科學。」她也曾分享，自己屬於容易水腫體質，因此不論飲食或生活習慣，重點都放在「排水、代謝與循環」。以下幾個她長期實踐的保養與身材管理方法，實用有有效，也讓不少粉絲開始跟練！
秘訣1：早上喝「溫檸檬水」，幫身體開機
陳妍希起床後習慣先喝一杯溫檸檬水，用溫和方式喚醒腸胃、促進代謝。這個做法不刺激，特別適合早上容易浮腫的人。若本身偏濕重體質，也可替換成紅豆薏仁水或玉米鬚水，都是中醫常見的「排濕型飲品」，有助改善水腫、讓身體感覺更輕盈。
秘訣2：「蘋果冬瓜水」幫助消水腫
只要前一天吃得較油或較鹹，陳妍希隔天就會煮一鍋「蘋果冬瓜水」來幫助身體排水。作法簡單：帶皮冬瓜（切片）＋一顆蘋果（切片）＋3片薑片，加水煮約20分鐘即可。
中醫觀點認為，冬瓜性甘寒，有清熱解暑、利水消腫、生津止渴的功效，冬瓜皮也含有多種維生素和礦物質，不去皮反而更有助消腫，搭配蘋果的溫和甜味，喝起來清爽不燥，而加入薑片也可以平衡食材的寒性，比較不容易影響腸胃。
秘訣3：靠「穴位按摩」幫臉消腫
針對臉部與上半身水腫，陳妍希會固定進行穴位按摩，重點放在三個位置：
夾車穴：幫助改善下顎線條與雙下巴
翳風穴：促進臉部循環、減少臉部浮腫
缺盆穴：協助上半身排水、改善肩頸腫脹
每個穴位按壓約10秒、一天做2～3輪，長期下來對輪廓線條特別有感。
秘訣4：碳循環飲食法
過去陳妍希曾分享減肥時會採用近年很受女星與健身族群歡迎的「碳循環飲食法」。這種吃法的核心概念在於：依照身體活動量與代謝狀態，靈活調整每天的碳水化合物攝取量，讓身體不會長期處於節食壓力，反而更容易瘦得穩定。
不少人一聽到「碳水」就直覺聯想到發胖，但高敏敏營養師也指出，長期極低碳反而可能導致代謝下降、容易疲勞，甚至影響運動表現。碳循環的好處就在於，透過高、中、低碳水日的交替，讓身體在補能量與燃脂之間切換，避免進入卡關期。高敏敏營養師表示碳循環通常可簡單分為三種類型：
高碳日：安排在運動量較大的日子，適量攝取白飯、麵食或麵包，補充肌肉所需的肝醣，有助維持訓練強度。
中碳日：作為日常主軸，澱粉以糙米、地瓜、豆類等原型食物為主，讓血糖較穩定，也更有飽足感。
低碳日：活動量較低或休息日，主食比例下降，以蔬菜、豆腐、菇類為主，幫助身體進一步利用脂肪作為能量來源。
實際操作上，高敏敏營養師也建議可依體重來概估每日碳水量，並搭配運動強度調整，而不是每天吃得一樣。像陳妍希就會在健身或活動量大的日子搭配高碳飲食，補足能量；而在較清淡、休息的日子，則改以低碳、清爽型飲食為主，減少身體負擔。
她也曾分享，自己的碳循環菜單並不複雜，高碳日可能搭配健身與貝果、水果補碳；低碳日則改為無糖豆漿、雞肉沙拉或清燙蔬菜。重點不在於「吃得少」，而是讓飲食節奏配合身體狀態，自然維持好體態。
營養師提醒，碳循環並不是短期速瘦法，而是一種偏向長期管理的飲食策略，特別適合容易水腫、代謝起伏大，或曾經因過度節食而復胖的人。只要搭配規律運動與足夠蛋白質攝取，反而更有助養出線條感，而不是單純掉體重。碳循環的關鍵不是拒絕碳水，而是聰明選擇、吃在對的時間與份量，也難怪成為不少女星維持狀態的秘密武器之一。
秘訣5：除了飲控，也要多運動
在運動方面，陳妍希盡量維持高活動量，即使工作忙碌，也會每週安排固定時間運動，包括瑜珈、健身房訓練與游泳，有空也會從事戶外活動，如爬山或快走。她認為，運動不只是為了瘦，而是讓身體線條更穩定、不容易因壓力而水腫。
