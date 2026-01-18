狙殺哈米尼！前美駐以大使驚曝：川普本週擬「除掉病夫領袖」
〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗國內動盪引發國際高度關注，美方外交體系傳出震撼預測。據《以色列時報》報導指出，曾在歐巴馬(Barack Obama)任內擔任美國駐以色列大使的施皮羅(Dan Shapiro)週日(18日)在社群平台 X發布個人判斷，認為美國總統川普可能在短期內嘗試「除掉(kill)」伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)。
施皮羅在貼文中指出，美軍航艦打擊群即將在中東部署，這將使美方具備實施精確空中打擊的便利條件。他認為，川普近期對伊朗政權的強硬定性，加上哈米尼在社群媒體上的挑釁，均指向美方可能採取極端手段。
然而，施皮羅也強調，即便哈米尼遭排除，亦不代表能立即達成政權更迭。他分析，後續極可能引發精銳的「革命衛隊(IRGC)」接管，真正的政治變革最終仍須由伊朗人民主導。該內容屬施皮羅之個人分析，目前尚無證據顯示美方已正式啟動相關軍事計畫。
川普斥哈米尼「病夫」 促伊朗更換領導層
與此同時，川普對德黑蘭政權的公開定性正趨於極端。據《時代雜誌》(TIME)引述《政客》(POLITICO)專訪內容指出，川普在回應哈米尼對美國的指責時明確表示，伊朗應該尋求「新的領導層」。
川普在專訪中斥責現年86歲的哈米尼是個毀掉國家的「病夫」，並指控其以暴力治理國家、靠殺害國民維持控制。雖然川普提到自己已收到包含軍事手段在內的多項強硬政策簡報，但並未確認採行特定方案。同篇報導也指出，川普先前已取消所有與伊朗官員的預定接觸。
據總部位於美國的人權組織 HRANA資料顯示，近期伊朗抗爭已造成3090人死亡(包含2885名抗議者)，另有逾2.2萬人遭到逮捕。
Trump's comments to @politico on needing new leadership in Iran, and Khamenei's mindless baiting of Trump on X, lead me to believe that Trump is going to try to kill the Supreme Leader this week.There will soon be a US carrier strike group in the Middle East, making it easier…— Dan Shapiro (@DanielBShapiro) January 17, 2026
更多自由時報報導
伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責
聽信川普「救援在路上了」…伊朗示威者怒吼：被當砲灰！
情報顯示伊朗疑準備攻擊美軍基地 美國務院警告：別跟川普玩火
自由說新聞》美軍出動航母直攻中東？陳破空曝伊朗政權倒台內幕！
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 40
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 384
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 22 小時前 ・ 19
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 22
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 2
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 17
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 4 小時前 ・ 153
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 37
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 52
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 45
MLB》又是道奇攔胡！塔克遭曝拒絕藍鳥10年3.5億美元
洛杉磯道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。美媒《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）爆料，道奇去年世界大賽的對手多倫多藍鳥重金爭搶塔克，開價高達10年3.5億美元（新台幣110.6億），但是塔克沒有接受。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 8
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 250
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6