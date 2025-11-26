狠嗆遭鄭麗文「誘導喊統一」 何鷹鷺一身綠喊退出國民黨：不想玩了

何鷹鷺怒批鄭麗文「誘導人喊統一」，嗆要退黨。（鏡新聞）

國民黨中常委、中配何鷹鷺因在抖音拍片宣揚「早日統一」等言論，遭國民黨開鍘停止黨職，她不服提出申訴，申訴期間中常委身分仍然有效。何鷹鷺今（26日）出席中常會，嗆黨主席鄭麗文「誘導人喊統一」，離去前揚言：「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！我退黨、退黨！」

何鷹鷺在抖音穿著印有毛澤東的上衣，高呼「毛主席教導我們要為人民服務」，還提到肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，甚至稱馬英九是「最沒用的人」，被國民黨停止黨職懲處；她提出申訴，中常會19日決議接受申訴案，送回考紀會審議，因程序尚未完成，申訴期間仍保有中常委身分。

何鷹鷺今天穿一身綠參加中常會，鄭麗文與她握手時詢問「今天怎麼穿這麼綠」，她冷淡回「變綠了」。她會後受訪難掩怒氣，稱自己支持和平統一，但不代表支持武力，還說鄭麗文選舉時告訴大家「我們是中國人」，但沒說「自己是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，這是誘導人在講統一」。

何鷹鷺還提到，國民黨副主席蕭旭岑到中國也說出「台灣地區」，怒批是在玩文字遊戲，「有腦袋的人都知道，你真的在玩火」，還說國民黨又要跟美國好，又要跟日本好，又要去找日本談，到底是為什麼？認為國民黨應該要表明「口中的中國是哪個國」，不要欺騙台灣人和中國人，最後放話：「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！」





