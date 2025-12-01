狠夫疑妻偷吃親戚！持鐮刀砍殺「和遺體自拍」嗆：背叛的代價

印度男子疑妻偷吃親戚，持鐮刀砍殺還「拍照上傳」。圖／翻攝自《India Today》

印度泰米爾納杜邦孔巴托（Coimbatore）近日發生一起恐怖謀殺案，32歲男子巴拉穆魯根（S Balamurugan）懷疑28歲妻子普里亞（Sri Priya）出軌，與「親戚」有一腿，一怒之下拿著鐮刀衝進房內將她亂刀砍死，事後還不忘「拍照存證」，並將照片上傳到社群軟體上，稱是「背叛的代價」，引起譁然。

綜合印度媒體報導，事發於11月30日清晨，警方獲報普里亞在於一處私人女子宿舍內遭殺害，經追查後確認兇手就是丈夫巴拉穆魯根。

警方指出，普里亞在鎮上一家商店工作，巴拉穆魯根得知妻子與「親戚」有不正當的關係，在電話中發生了爭執，隨後帶著鐮刀前往談判，要求妻子與自己離開，豈料遭拒後，兩人發生嚴重衝突，巴拉穆魯根掏出鐮刀朝她一陣猛砍，普里亞當場死亡。

巴拉穆魯根殺害普里亞後，拿出手機與遺體自拍，並將照片上傳到WhatsApp，稱「背叛的代價是死亡」，手段相當兇殘，隨後便一直坐在原地等待警察上門。普里亞遇襲當下，宿舍內的其他女性倉皇逃出門並報警，警方到場後逮捕巴拉穆魯根，並展開後續調查。

據悉，巴拉穆魯根與普里亞婚後育有3個孩子，因個人因素分居兩地，普里亞帶著兩個孩子搬到了母親家，隨後與母親發生爭執，將孩子留給母親照顧，自己則搬到孔巴托一處女子宿舍。至於「亂倫」一事是否為真，警方仍在調查釐清當中。



