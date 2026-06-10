狠夫跨海遙控小弟殺妻 吳興街袋屍案夫遭通緝、4嫌不起訴確定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

狠夫跨海遙控小弟殺妻。示意圖。取自pixabay



2年前震驚社會的台北市吳興街「塑膠袋套頭」冷血情殺案，檢警查出竟是死者的陳姓丈夫在中國大陸跨海買兇，教唆手下田姓男子返台刺殺妻子。目前陳男與田男均潛逃海外遭發布通緝，至於被控涉嫌提供鑰匙及共謀的4名集團同夥，北檢2度做出不起訴處分同時依職權送再議後，台高檢署近日駁回再議，不起訴處分確定。

回顧案情，2024年5月初，吳興街一處民宅因散發強烈惡臭引起鄰居注意。警消破門而入後，赫然發現43歲的張姓女子倒臥臥室，頭部遭塑膠袋緊套，背部鮮血直流、身中數刀，已死亡多日。由於當時屋內門窗皆從內部緊鎖，現場毫無外力侵入痕跡，檢警第一時間便研判，兇手極可能是持有鑰匙的熟人所為。

廣告 廣告

檢警查出，死者張女與陳姓丈夫有詐欺前科，陳男更是詐騙集團的「水房總務」，先前因案交保後便偷渡逃往中國。兩人婚後感情長年不睦，在陳男逃亡期間更因種種猜忌爆發強烈爭執。陳男在心生怨恨下，埋下殺機。

警方深入追查後得知，陳男手下包括田男及其女友程女、陳男以及林男及林男的女友王女等5人，陳男命手下田男殺妻前，曾從部屬陳男口中得知，妻子在2024年2月間出國時，曾將家中鑰匙交給林男、王女保管，請2人幫忙進屋照顧小貓，陳男就命田男與其程姓女友向林、王2人要張女家中的鑰匙。

田男在取得鑰匙後，於2024年4月11日晚間8點48分，潛入張女住處，持刀將張女殺害後，再找程女一起逃往海外，警方認為全案由張女的丈夫陳男主導，參與者包括他的5名部屬，因此將5人以涉犯殺人罪函送法辦。

台北地檢署在傳拘死者的陳姓丈夫及田姓男子都沒有結果後，對2人發布通緝，至於陳男的其他4名部屬，其中田男的女友程女事後返台，她否認犯行，辯稱，她根本不知道男友做了什麼事，當時因為男友突然找他出門並到處移動，還要求她一起出境，她才警覺不對勁。

陳男則辯稱他是看新聞才知道發生這件事。至於林男及王女也表示，之前雖然他們有在死者出國時，受託照顧小貓持有死者住家鑰匙，但在死者回國後就把鑰匙返還，他們並沒有提供鑰匙給田男。

檢警在仔細勘驗案發當天的監視器畫面後，確認從頭到尾僅有田男進出命案現場，並無其他4人同行。由於缺乏與主嫌共謀的直接證據，全案歷經北檢首度不起訴、台高檢發回續查後，北檢二度做出不起訴處分，並依職權提起再議。台高檢署認為全案已調查完備，予以駁回，4人不起訴處分確定。

更多太報報導

台股多空大戰拚守四萬四 謝金河：極端的預測通常都是錯的

美再襲伊朗、SpaceX上市倒數 美科技股再現小幅拋售收跌

美軍出手報復阿帕契遭伊朗擊落 川普：必須予以強烈回應