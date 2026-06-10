狠夫跨海遙控小弟殺妻 吳興街袋屍案夫遭通緝、4嫌不起訴確定
2年前震驚社會的台北市吳興街「塑膠袋套頭」冷血情殺案，檢警查出竟是死者的陳姓丈夫在中國大陸跨海買兇，教唆手下田姓男子返台刺殺妻子。目前陳男與田男均潛逃海外遭發布通緝，至於被控涉嫌提供鑰匙及共謀的4名集團同夥，北檢2度做出不起訴處分同時依職權送再議後，台高檢署近日駁回再議，不起訴處分確定。
回顧案情，2024年5月初，吳興街一處民宅因散發強烈惡臭引起鄰居注意。警消破門而入後，赫然發現43歲的張姓女子倒臥臥室，頭部遭塑膠袋緊套，背部鮮血直流、身中數刀，已死亡多日。由於當時屋內門窗皆從內部緊鎖，現場毫無外力侵入痕跡，檢警第一時間便研判，兇手極可能是持有鑰匙的熟人所為。
檢警查出，死者張女與陳姓丈夫有詐欺前科，陳男更是詐騙集團的「水房總務」，先前因案交保後便偷渡逃往中國。兩人婚後感情長年不睦，在陳男逃亡期間更因種種猜忌爆發強烈爭執。陳男在心生怨恨下，埋下殺機。
警方深入追查後得知，陳男手下包括田男及其女友程女、陳男以及林男及林男的女友王女等5人，陳男命手下田男殺妻前，曾從部屬陳男口中得知，妻子在2024年2月間出國時，曾將家中鑰匙交給林男、王女保管，請2人幫忙進屋照顧小貓，陳男就命田男與其程姓女友向林、王2人要張女家中的鑰匙。
田男在取得鑰匙後，於2024年4月11日晚間8點48分，潛入張女住處，持刀將張女殺害後，再找程女一起逃往海外，警方認為全案由張女的丈夫陳男主導，參與者包括他的5名部屬，因此將5人以涉犯殺人罪函送法辦。
台北地檢署在傳拘死者的陳姓丈夫及田姓男子都沒有結果後，對2人發布通緝，至於陳男的其他4名部屬，其中田男的女友程女事後返台，她否認犯行，辯稱，她根本不知道男友做了什麼事，當時因為男友突然找他出門並到處移動，還要求她一起出境，她才警覺不對勁。
陳男則辯稱他是看新聞才知道發生這件事。至於林男及王女也表示，之前雖然他們有在死者出國時，受託照顧小貓持有死者住家鑰匙，但在死者回國後就把鑰匙返還，他們並沒有提供鑰匙給田男。
檢警在仔細勘驗案發當天的監視器畫面後，確認從頭到尾僅有田男進出命案現場，並無其他4人同行。由於缺乏與主嫌共謀的直接證據，全案歷經北檢首度不起訴、台高檢發回續查後，北檢二度做出不起訴處分，並依職權提起再議。台高檢署認為全案已調查完備，予以駁回，4人不起訴處分確定。
更多太報報導
台股多空大戰拚守四萬四 謝金河：極端的預測通常都是錯的
美再襲伊朗、SpaceX上市倒數 美科技股再現小幅拋售收跌
美軍出手報復阿帕契遭伊朗擊落 川普：必須予以強烈回應
其他人也在看
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
傅子純生前曾牙痛！沈玉琳憶罹血癌「同1徵兆」 呼籲身體警訊不可忍
與傅子純交情深厚的藝人兵家綺近日提到，傅子純在發病前曾受到牙痛困擾，當時甚至影響進食狀況。而沈玉琳得知相關消息後，也回憶起自己當時確診白血病前的身體變化，發現兩人出現相似徵兆。據《壹蘋新聞網》報導，沈玉琳表示，自己最初是出現牙齦腫脹情況，原本以為只是一般...
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。
快填申請單 每1人發6000元領6個月
勞動部推動「勞工就業通計畫」，旨在協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。雇主若聘用符合資格者，每人最高可領3.6萬元獎助金。該計畫整合就業媒合、職場訓練與職務再設計，如中高齡轉職者小珍便成功轉銜並改善作業環境。此舉不僅有效縮短勞工待業期，更協助企業補實人力缺口，透過多元獎勵與全方位支持措施，打造勞資互利共好的環境，強化職場穩定度與留才成效。
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片
氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲...
林襄續愛馬傑森1／林襄、馬傑森無罩約會全紀錄 十指緊扣過馬路超甜密
就本刊直擊6月1日林襄、馬傑森的約會現場，這對「昔日情侶」先是一前一後，接著很快就並肩同行，往縣民大道的方向步行。雖然穿搭刻意掩人耳目，不過大手牽著小手十指緊扣！穿越路口時也沒有鬆開，彼此肢體的互動比裝扮更難藏。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來