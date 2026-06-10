狠夫跨海遙控殺妻被通緝！女塑膠袋套頭遭刺死 4嫌不起訴確定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高檢署近日駁回再議，4人不起訴處分確定。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕兩年前發生在北市吳興街的「塑膠袋套頭」情殺案，檢警查出是死者的陳姓丈夫跨海遙控田男殺妻。主謀陳男得知妻子曾將鑰匙交給林男、王女保管，便要田男拿鑰匙進屋行兇。案件曝光後，陳男與田男均潛逃海外遭發布通緝。被控交付鑰匙的林、王等4人，北檢2度做出不起訴處分並依職權送再議。高檢署近日駁回再議，4人不起訴處分確定。

43歲張姓女子於2024年5月初在台北市吳興街住所被塑膠袋套頭刺殺後，遭行兇的田男棄置在現場。多日後，散發強烈惡臭引起鄰居注意。警消破門而入後，發現張女身中多刀，明顯死亡多日，而屋內的門窗緊鎖，檢警第一時間便研判，兇手極可能是持有鑰匙的熟人所為。

廣告 廣告

檢警追查發現，死者與陳姓丈夫有詐欺等前科，其夫更是詐騙集團的「水房總務」，涉案交保後，直接棄保潛逃，偷渡中國；加上夫妻二人感情不睦，又分隔兩地，埋下殺妻的想法。

案發前，陳男從其部屬口中得知，妻子擔心出國時沒人照顧寵物貓，曾將鑰匙交給林、王姓友人保管。便要求田男下手前，找兩人拿鑰匙。

田男疑似在取得鑰匙後，於2024年4月11日晚間，潛入張女住處，將她殺害後，再與程姓女友一同逃亡海外。警方認定，除了主嫌陳、田二男之外，另告知陳男鑰匙來源、保管鑰匙及田男女友均為共犯，因此將這幾人以涉犯殺人罪函送法辦。

台北地檢署傳拘陳、田二人均未到案，隨後對2人發布通緝，另田男女友宣稱不知男友犯下重罪，只是他突然帶著自己出國，才感覺不對勁。提供鑰匙動向的部屬則稱，看了新聞才知道陳男遙控下屬殺妻。

至於被控提供鑰匙的林男及王女也向檢察官表示，雖然先前有受死者之托，在其出國時拿鑰匙幫忙照顧小貓，但張女返國後，就把鑰匙歸還給她，手中並沒有張女家鑰匙，更沒提供鑰匙給田男。

檢察官勘驗現場監視器畫面後，確認僅有行兇的田男進出命案現場，其餘四名被告均未在場，因缺乏與主嫌共謀的直接證據，全案歷經北檢首度不起訴、高檢發回續查後，北檢二度做出不起訴處分，並依職權提起再議。高檢署認為全案已調查完備，予以駁回，4人不起訴處分確定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

獨家》嘉市警一分局偵查隊分隊長疑涉貪 遭拘提到案

涉洩漏搜索訊息給羅智強！高金素梅前助理張俊傑 北院裁定千萬交保

曾文-烏山頭水庫「暢飲」4300萬噸 水利署：南部水情轉為審慎樂觀

