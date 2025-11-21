社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

新北中和某公托，爆發虐童案！一名公托員，對一歲半的女童施暴，不但掐脖來打巴掌，這名公托員聲稱，是在幫小孩拿掉臉上的飯粒！媽媽無法接受，這名公托員僅僅被停職一年！現在，公托員更被起底，她的爸爸是台北縣時代的社會局課長，因為貪污遭到判刑。

午餐時段公托所傳來淒厲哭聲，一歲半的樂樂正在吃飯，突然被老師壓頭，整張臉埋進碗裡，甚至拉扯頭髮、掐脖、呼巴掌！媽媽看到這監視器畫面心都碎了！時隔兩年，媽媽回想心還是好痛。

廣告 廣告





狠心公托員掐女童脖還呼巴掌僅被停職1年 父親被起底曾是涉貪社會局課長

狠心公托員掐女童脖還呼巴掌僅被停職1年 父親被起底曾是涉貪社會局課長。（圖／民視新聞）





受害女童母親：「她去用指甲掐我女兒的臉長達12秒，是因為我女兒臉上有飯粒，所以她想要把它摳掉所以造成的瘀青，拍打我女兒的臉是因為想要安撫她，希望她不要再哭鬧了安靜乖乖的吃飯。」

時間倒回2023年，林姓公托老師在午餐時間多次對樂樂及其他幼童施暴，樂樂因此懼怕上學。某天其他老師幫樂樂換尿布，發現身上怎麼有奇怪傷痕，整起事件才曝光！樂樂還出現嘔吐、嗜睡狀況，被醫師診斷輕微腦震盪。

受害女童母親：「事情發生之後她還是非常恐懼上學，直到現在已經在新的學校就學，但是她對於人群還是相當的恐懼。」

林姓公托員在庭上卻說沒有要傷害小孩，是在提醒小孩吃飯。勘驗監視器畫面時，還被質疑態度輕浮，不斷要求加速、跳過。法官最後認定林姓公托員力道沒有明顯過大，因此判拘役30天。





狠心公托員掐女童脖還呼巴掌僅被停職1年 父親被起底曾是涉貪社會局課長

狠心公托員掐女童脖還呼巴掌僅被停職1年 父親被起底曾是涉貪社會局課長。（圖／民視新聞）





新北市議員（民）張嘉玲：「社會局相關的單位應該要讓當事人，有表達異議的時間跟空間，事實上媽媽知道（懲處）都已經過一個月了，相關的行政裁處，都已經沒有辦法表達異議了。」

新北社會局兒童托育科科長陳麗雲：「裁罰林姓托育人員6萬元，限制1年不得擔任，托嬰中心之負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。」

林姓公托員還被起底，爸爸曾是台北縣時期的社會局課長，引發外界對行政裁量是否公正的疑慮。儘管公托員已轉到長照機構工作，家長依舊希望得到一個公平正義。

原文出處：狠心公托員掐女童脖還呼巴掌僅被停職1年 父親被起底曾是涉貪社會局課長

更多民視新聞報導

「賓賓哥」事件嚴重了！中市府罰13萬+警方出手 下架7影片

縱火害死女室友！壯男穿女裝自首 殺人罪判8年

最新／成功嶺爆逃兵！替代役男入營7小時藉口「上廁所」跑回台北

