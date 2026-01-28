狠心同業「空拍機」投毒害死動物 受害農場心碎發聲

宜蘭縣冬山鄉親子動物樂園「星夢森林劇場」日前發生園區動物遭投毒死亡事件。（合成畫面／擷取自Google Maps、星夢森林劇場臉書）





宜蘭縣冬山鄉親子動物樂園「星夢森林劇場」日前發生園區動物遭投毒死亡事件，警方調查發現，竟是同業王姓農場負責人因不滿員工跳槽，利用空拍機將劇毒農藥灑入園區所致。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並向法院建請從重量刑。

不滿員工跳槽 竟操作空拍機灑毒害死動物

檢方起訴指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」溶液，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌。隨後，王男將毒餌裝入飲料杯，並操控空拍機飛越農場上方，透過機身上下晃動方式，將毒餌灑落園區，導致園區內多隻動物出現不適，其中侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等中毒症狀，最終相繼死亡。

檢方表示，園區人員事後發現上空多次出現不明空拍機，暗中尾隨後確認操控者為王男，隨即報警處理。警方持搜索票前往王男住處及車輛搜索，查扣空拍機、遙控器及殘餘毒餌。王男起初否認犯行，辯稱僅是「查看對方園區建設是否可供參考」，直到監視器畫面、手機對話與鑑定報告出爐，才坦承犯行。





檢方認為，王男身為農場負責人，理應重視動物生命與健康，卻因不滿員工跳槽，三度以空拍機灑毒，且犯案地點為對外開放園區，恐危及遊客安全，其行為已達「情節重大」程度。考量王男未與告訴人達成和解，檢方依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

受害業者痛心喊話 盼喚起對「生命價值」的重視

對此，星夢森林劇場發聲明表示，這起案件對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。為了守護園區內的動物，在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。





星夢森林劇場提及，身為動物照養產業的一員，他們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。希望此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

星夢森林劇場強調，考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，但會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。

遭指涉投毒事件 餐廳發聲明否認​

另外，遭指疑為用空拍機下毒的樹懶餐廳（萌寵農場）則發聲明表示，關於近來網路新聞投毒事件，有不當人士將風向故意波及到本餐廳混淆，已造成餐廳很大的困擾，特别在此做以下澄清，餐廳成立於2024年11月26日，且餐廳負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導中之投毒事件，與餐廳毫無相關。目前網路上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，對此保留法律追訴的權利。

